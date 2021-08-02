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台灣之星慶5G開台周年！指定資費最高送100GB上網量

聯合報 / 記者陳立儀／台北即時報導
台灣之星歡慶5G開台周年，申辦指定資費加碼最高送100GB上網量；5G吃到飽月租也只要999元起，再享iPhone 12等指定手機專案價0元起。圖／台灣之星提供
台灣之星歡慶5G開台周年，申辦指定資費加碼最高送100GB上網量；5G吃到飽月租也只要999元起，再享iPhone 12等指定手機專案價0元起。圖／台灣之星提供

台灣之星去年8月宣布5G開台，首創業界最公平的5G資費方案，用到5G才付錢、最高每月加200元的機制，截至今年6月底吸引超過26萬5G用戶加入、5G用戶滲透率已突破10%；同時持續優化4G與5G基站，去年底率先達成5G高密集人口涵蓋80%的目標，開台至今4G＋5G基站數成長近10倍。歡慶5G開台周年，台灣之星推出多項優惠，申辦指定資費於綁約期間內送最高100GB超大上網流量；5G吃到飽月租也只要999元，還享月月加100元升級電信全餐、每月吃喝玩樂加值服務隨選、網外／市話每分鐘2元；單辦門號方案月租399元起即可加入5G行列。

歡慶5G開台周年，台灣之星推出多款5G手機限定優惠，新申裝、攜碼申辦指定5G手機方案，搭配月租599～799元資費方案、綁約30個月，可享最高4G不限速吃到飽、網內互打免費，再加送最高36GB上網量，網外最高贈送90分鐘，搭配新朋友專案包括Realme X7 Pro、小米11 Lite 5G、OPPO A74 5G、Realme 8等5G指定手機專案價0元；搭配月租999～1,199元資費方案、綁約36個月，可享4G不限速吃到飽、網內互打免費，再加送最高100GB上網量，網外最高送160分鐘，搭配新朋友專案包括iPhone 12 Pro 128GB、iPhone 12 128GB、iPhone 12 mini 128GB等5G指定手機都可免費入手。

申辦台灣之星指定資費月租最高加200元即可享5G吃到飽，亦即申辦月租799元專案再加200元、月租999元即可享5G吃到飽。申辦本系列專案可享月租費月月加100元直接升級電信全餐，精選流行音樂館、LINE MUSIC、ELEVEN SPORTS、CATCHPLAY、LiTV、Pubu、Kono等加值服務隨選並可每月更換，超出贈送額度的網外／市話每分鐘2元（原價每分鐘6元）。

吃到飽 創業 LINE

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