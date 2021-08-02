LINE對話也加入按讚功能！「聊天室表情符號」新登場

習慣了在Facebook動態牆上對其他留言送上表情符號，在LINE聊天室中常常也忍不住想對其他人的回應按個讚。現在，不只在LINE社群中可以用，「聊天室表情符號」也正式釋出於所有聊天室中了， iOS 與 Android版本用戶只要趕快更新到 LINE 11.11.0（含）以上或最新版本，「長按」訊息框即可點選反映當下心情的表情符號，且對方或群組成員都不會收到相關通知，無須擔心打擾到其他人，可盡情針對單一則訊息盡情表達感受。

「聊天室表情符號」功能在2021年初已先行在LINE社群開放體驗，根據LINE內部數據統計，截自2021年6月底，在LINE社群中最多人點選的表情符號，前3名分別為讚 （Like）、開心 （fun） 和愛心 （Love）。