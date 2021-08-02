新款acerpure空氣清淨機系列開賣 官網註冊得3年保固
為期1個月的「Acer Day」熱烈進行中，除了推出超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，以超齊全的全系列Swift輕薄筆電、Predator與Nitro電競筆電、桌機與螢幕迎戰暑假換機、新鮮人更新設備需求之外，更攜手旗下生活品牌推出多元新品，滿足家中全方位需求。
宏碁今日更宣布推出新一代acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機，皆搭載四合一HEPA濾網，提供4層防護，除了排除空氣中的汙染源，有效隔絕毛髮灰塵，隔絕空氣中PM1.0微粒及99.97%的懸浮微粒，並去除空氣中的細菌達99.9%以上、有害氣體與異味，acurepure淨防護塗層更對抗冠狀病毒（229E）活性及A型流感（H1N1）活性達99%以上。其中，二合一空氣循環清淨機acerpure cool更提供循環扇的升級能力，完美結合循環扇的優勢，不多佔空間即可將淨化後的乾淨空氣，以強勁的螺旋狀風流長距離吹送，最遠可達12公尺，達成更高效淨化。即日起至8月30日活動期間購買，並於官網完成產品註冊，即可獲得超值的3年保固優惠。
另外，搶搭漫威新片熱潮，宏碁也於暑假全新推出PredatorShot掠奪者能量飲「猛毒2：血蜘蛛」特仕版，全台全家便利商店獨家販售，即日起至8月10日止提供消費者嘗鮮優惠，原價49元，加10元多1件，上網登錄發票還可參加GoPro HERO9、Predator電競椅、全家禮物卡、Predator金屬冰塊及冰壩杯等抽獎活動；另外還有具備銀離子抗菌劑塗層的無線抗菌鍵鼠組，以及多款防護外套與包款等新品開賣。至8月31日前Acer Day活動期間，購買指定筆電/桌機商品還可登錄抽Apple Watch Series 6、LINE Points等破萬好禮。
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