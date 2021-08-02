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新款acerpure空氣清淨機系列開賣 官網註冊得3年保固

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
二合一空氣循環清淨機acerpure cool完美結合循環扇的優勢，不多佔空間即可將淨化後的乾淨空氣以強勁的螺旋狀風流長距離吹送，達成更高效淨化。圖／宏碁提供
二合一空氣循環清淨機acerpure cool完美結合循環扇的優勢，不多佔空間即可將淨化後的乾淨空氣以強勁的螺旋狀風流長距離吹送，達成更高效淨化。圖／宏碁提供

為期1個月的「Acer Day」熱烈進行中，除了推出超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，以超齊全的全系列Swift輕薄筆電、Predator與Nitro電競筆電、桌機與螢幕迎戰暑假換機、新鮮人更新設備需求之外，更攜手旗下生活品牌推出多元新品，滿足家中全方位需求。

宏碁今日更宣布推出新一代acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機，皆搭載四合一HEPA濾網，提供4層防護，除了排除空氣中的汙染源，有效隔絕毛髮灰塵，隔絕空氣中PM1.0微粒及99.97%的懸浮微粒，並去除空氣中的細菌達99.9%以上、有害氣體與異味，acurepure淨防護塗層更對抗冠狀病毒（229E）活性及A型流感（H1N1）活性達99%以上。其中，二合一空氣循環清淨機acerpure cool更提供循環扇的升級能力，完美結合循環扇的優勢，不多佔空間即可將淨化後的乾淨空氣，以強勁的螺旋狀風流長距離吹送，最遠可達12公尺，達成更高效淨化。即日起至8月30日活動期間購買，並於官網完成產品註冊，即可獲得超值的3年保固優惠。

另外，搶搭漫威新片熱潮，宏碁也於暑假全新推出PredatorShot掠奪者能量飲「猛毒2：血蜘蛛」特仕版，全台全家便利商店獨家販售，即日起至8月10日止提供消費者嘗鮮優惠，原價49元，加10元多1件，上網登錄發票還可參加GoPro HERO9、Predator電競椅、全家禮物卡、Predator金屬冰塊及冰壩杯等抽獎活動；另外還有具備銀離子抗菌劑塗層的無線抗菌鍵鼠組，以及多款防護外套與包款等新品開賣。至8月31日前Acer Day活動期間，購買指定筆電/桌機商品還可登錄抽Apple Watch Series 6、LINE Points等破萬好禮。

Acer無線抗菌鍵鼠組售價1,299元，具備銀離子抗菌劑塗層。圖／宏碁提供
Acer無線抗菌鍵鼠組售價1,299元，具備銀離子抗菌劑塗層。圖／宏碁提供
PredatorShot掠奪者能量飲「猛毒2：血蜘蛛」特仕版，於全台全家便利商店獨家販售，即日起至8月10日止提供消費者嘗鮮優惠，原價49元，加10元多1件。圖／宏碁提供
PredatorShot掠奪者能量飲「猛毒2：血蜘蛛」特仕版，於全台全家便利商店獨家販售，即日起至8月10日止提供消費者嘗鮮優惠，原價49元，加10元多1件。圖／宏碁提供
acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機於指定通路上市開賣，售價分別為10,990元與8,990元。圖／宏碁提供
acerpure cool二合一空氣循環清淨機與acerpure pro高效淨化空氣清淨機於指定通路上市開賣，售價分別為10,990元與8,990元。圖／宏碁提供

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