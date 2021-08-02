火鍋48折、用餐送住宿！飯店、餐廳祭「內用慶祝優惠」

隨著疫情相對趨緩，目前尚未開放餐飲內用的雙北、宜蘭，也將再於8月3日起重新開放餐飲內用，讓餐飲業者準備喜迎顧客上門。由於開放首週就適逢父親節檔期，因此多間業者均已接獲預約電話，估計首週可提昇業績2～6成。為了迎接內用顧客，神旺大飯店伯品廊推出「西式套餐升級主菜吃到飽」的慶祝優惠，台北凱達大飯店則有「消費滿2,999送萬元住宿券」的方案。

針對餐飲內用鬆綁，除了測量體溫、消毒、實名制、梅花座、隔板等政策外，業者也配合防疫政策，推出個人套餐。例如王品旗下的王品牛排、西堤、青花驕，乾杯旗下的黑毛屋、黑毛屋本家，或是瓦城旗下的瓦城、非常泰等品牌，均提供個人化餐點；其他如老乾杯、馬辣等燒肉、鍋物品牌，則是採專人代烤分食、個人鍋的方式確保防疫；至於饗賓餐旅旗下的饗食天堂、饗饗等自助餐，將延至8月11日開幕，並規劃排隊與取餐動線，以維持1.5公尺的防疫距離。

為了慶祝雙北重新開放內用，「神旺大飯店」的伯品廊推出套餐方案，包括有爐烤美國牛肉、碳烤小羔羊、碳烤台灣戰斧豬排、爐烤香料嫩雞排等4種不同主餐選擇，每套1,880元，8月3日至8月8日的午晚餐期間，可免費升級「主餐吃到飽」。「台北凱達大飯店」於8月3日至8月31日期間，凡於家宴中餐廳單筆消費滿2,999元，即贈送價值9,800元的住宿券一張（不含早餐），每日限量5組。另外凡在萬華區或中正區設籍或工作者，再享內用單點85折優惠。

「寒舍艾麗酒店」館內的La Farfalla義式餐廳及The Terrace大廳酒吧，將於8月4日起重新開幕，單日消費累積滿3,000元，即贈送平日雙人住宿1,999元優惠使用券1張（可累積）。同時La Farfalla也推出全新菜單，8月4日至8月5日午晚餐、8月6日午餐時段，雙人皆享用任一主餐料理，加價803元即可升級雙人套餐。8月31日前官網線上訂位，可享8折優惠再加贈甜點。The Terrace則推出暢飲方案，凡參與打卡活動，即可享2人2小時調酒無限暢飲的999元優惠價（原價2,199元）