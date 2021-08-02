快訊

雨炸南台灣！高雄這一帶淹水半層樓高 居民心酸：無力搬家了

支持東奧國手惹怒對岸網友 小S大陸代言沒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火鍋48折、用餐送住宿！飯店、餐廳祭「內用慶祝優惠」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「問鼎」推出內用個人套餐，每套680～780元，現享48折。圖／問鼎提供
「問鼎」推出內用個人套餐，每套680～780元，現享48折。圖／問鼎提供

隨著疫情相對趨緩，目前尚未開放餐飲內用的雙北、宜蘭，也將再於8月3日起重新開放餐飲內用，讓餐飲業者準備喜迎顧客上門。由於開放首週就適逢父親節檔期，因此多間業者均已接獲預約電話，估計首週可提昇業績2～6成。為了迎接內用顧客，神旺大飯店伯品廊推出「西式套餐升級主菜吃到飽」的慶祝優惠，台北凱達大飯店則有「消費滿2,999送萬元住宿券」的方案。

針對餐飲內用鬆綁，除了測量體溫、消毒、實名制、梅花座、隔板等政策外，業者也配合防疫政策，推出個人套餐。例如王品旗下的王品牛排、西堤、青花驕，乾杯旗下的黑毛屋、黑毛屋本家，或是瓦城旗下的瓦城、非常泰等品牌，均提供個人化餐點；其他如老乾杯、馬辣等燒肉、鍋物品牌，則是採專人代烤分食、個人鍋的方式確保防疫；至於饗賓餐旅旗下的饗食天堂、饗饗等自助餐，將延至8月11日開幕，並規劃排隊與取餐動線，以維持1.5公尺的防疫距離。

為了慶祝雙北重新開放內用，「神旺大飯店」的伯品廊推出套餐方案，包括有爐烤美國牛肉、碳烤小羔羊、碳烤台灣戰斧豬排、爐烤香料嫩雞排等4種不同主餐選擇，每套1,880元，8月3日至8月8日的午晚餐期間，可免費升級「主餐吃到飽」。「台北凱達大飯店」於8月3日至8月31日期間，凡於家宴中餐廳單筆消費滿2,999元，即贈送價值9,800元的住宿券一張（不含早餐），每日限量5組。另外凡在萬華區或中正區設籍或工作者，再享內用單點85折優惠。

「寒舍艾麗酒店」館內的La Farfalla義式餐廳及The Terrace大廳酒吧，將於8月4日起重新開幕，單日消費累積滿3,000元，即贈送平日雙人住宿1,999元優惠使用券1張（可累積）。同時La Farfalla也推出全新菜單，8月4日至8月5日午晚餐、8月6日午餐時段，雙人皆享用任一主餐料理，加價803元即可升級雙人套餐。8月31日前官網線上訂位，可享8折優惠再加贈甜點。The Terrace則推出暢飲方案，凡參與打卡活動，即可享2人2小時調酒無限暢飲的999元優惠價（原價2,199元）

浮誇系鍋物「問鼎」則是推出內用個人套餐，共有安格斯牛海陸、松阪豬海陸、極上和牛海陸等3種選擇，原價1,416～1,625元，均享48折折扣，優惠價680～780元。至於「頂呱呱」則在解封前推出奧運奪牌優惠，即日起至8月8日期間，頂呱呱推出單點全品項88折優惠，包括呱呱包、地瓜薯條、一口翅等明星商品皆可享優惠，而且不限購買件數。

台北凱達大飯店推出「消費滿2,999送9,800元住宿券」的限量優惠。圖／凱達大飯店提供
台北凱達大飯店推出「消費滿2,999送9,800元住宿券」的限量優惠。圖／凱達大飯店提供
寒舍艾麗酒店的La Farfalla推出雙人套餐升等優惠，並有預約享8折的活動。圖／寒舍艾麗酒店提供
寒舍艾麗酒店的La Farfalla推出雙人套餐升等優惠，並有預約享8折的活動。圖／寒舍艾麗酒店提供
神旺大飯店推出西式套餐「主餐吃到飽」的限時優惠。圖／神旺大飯店提供
神旺大飯店推出西式套餐「主餐吃到飽」的限時優惠。圖／神旺大飯店提供

套餐 住宿券 吃到飽

延伸閱讀

疫情趨緩 林智堅訪視遠東巨城購物中心美食街

櫃買永續發展 再升級

新男神楊勇緯引尖叫 羅嘉翎雙親接機透露女兒想吃火鍋

賠不出20億爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

相關新聞

LINE對話也加入按讚功能！「聊天室表情符號」新登場

習慣了在Facebook動態牆上對其他留言送上表情符號，在LINE聊天室中常常也忍不住想對其他人的回應按個讚。現在，不只...

新款acerpure空氣清淨機系列開賣 官網註冊得3年保固

為期1個月的「Acer Day」熱烈進行中，除了推出超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，以超齊全的全...

火鍋48折、用餐送住宿！飯店、餐廳祭「內用慶祝優惠」

隨著疫情相對趨緩，目前尚未開放餐飲內用的雙北、宜蘭，也將再於8月3日起重新開放餐飲內用，讓餐飲業者準備喜迎顧客上門。由於...

迎內用！金色三麥攜手飛利浦 京站店導入UV-C雙重清消

國內疫情趨緩，迎接雙北即將開放餐廳內用，國內知名餐飲品牌金色三麥攜手飛利浦，於京站門市導入飛利浦紫外線UV-C殺菌燈進行...

路易莎咖啡率先宣布 8月3日開放雙北、宜蘭門市內用

因應行政院調降全國疫情警戒至二級，各縣市陸續開放餐飲內用，路易莎今宣佈，配合雙北、宜蘭縣市政府宣佈之餐飲內用規定與條件，...

乘風破浪的張柏芝翻紅登封 珍珠鑽石襯托凍齡美貌

因演出周星馳經典電影「喜劇之王」出道，而曾經於2000年代紅透港台的張柏芝，參與演出的許多電影儒「星願」、「忘不了」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。