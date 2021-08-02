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乘風破浪的張柏芝翻紅登封 珍珠鑽石襯托凍齡美貌

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
張柏芝配戴MIKIMOTO提供珠寶登上9月份時尚雜誌封面。圖／取自IG @voguehongkong
張柏芝配戴MIKIMOTO提供珠寶登上9月份時尚雜誌封面。圖／取自IG @voguehongkong

因演出周星馳經典電影「喜劇之王」出道，而曾經於2000年代紅透港台的張柏芝，參與演出的許多電影儒「星願」、「忘不了」、「我家有隻河東獅」等至今仍是許多6、7年級生心目中難忘的時代回憶。在經歷許多人生風波後，張柏芝近年慢慢復出，今年更因為參加第二季陸綜「乘風破浪的姊姊」，雖然沒有得名，但因為在許多被認為是過分虛假的表演中，展現坦率真誠的個性而受到網友好評，瞬間翻紅，本月她更登上香港版時尚雜誌Vogue的封面。

這次封面拍攝找來曾與王家衛合作的香港知名攝影師Wing Shya掌鏡，張柏芝身穿由明星設計師Kim Jones操刀的首個Fendi女裝系列，簡約溫柔的大地色調，完美搭配日本國際珠寶品牌MIKIMOTO的珍珠珠寶。她在兩個不同版本封面上配戴的耳環和項鍊，均完美結合璀璨的鑽石和圓潤優雅的珍珠。

珍珠與鑽石無疑是世界上兩種最經典的寶石，MIKIMOTO優雅又前衛的不對稱對比手法，結合白色的南洋珍珠和鑽石，鑽石排列成繁花的造型，又如閃耀的星光，創造視覺上的豐盛感。

MIKIMOTO頂級珠寶系列18K白金珍珠鑽石項鍊，價格電洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列18K白金珍珠鑽石項鍊，價格電洽。圖／MIKIMOTO提供
張柏芝配戴MIKIMOTO提供珠寶登上9月份時尚雜誌封面。圖／取自IG @voguehongkong
張柏芝配戴MIKIMOTO提供珠寶登上9月份時尚雜誌封面。圖／取自IG @voguehongkong
MIKIMOTO Starry Night系列18K白金南洋珍珠鑽石耳環，約55萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Starry Night系列18K白金南洋珍珠鑽石耳環，約55萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
張柏芝配戴MIKIMOTO提供珠寶登上9月份時尚雜誌封面。圖／取自IG @voguehongkong
張柏芝配戴MIKIMOTO提供珠寶登上9月份時尚雜誌封面。圖／取自IG @voguehongkong

鑽石 香港 珠寶

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