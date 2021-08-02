乘風破浪的張柏芝翻紅登封 珍珠鑽石襯托凍齡美貌

因演出周星馳經典電影「喜劇之王」出道，而曾經於2000年代紅透港台的張柏芝，參與演出的許多電影儒「星願」、「忘不了」、「我家有隻河東獅」等至今仍是許多6、7年級生心目中難忘的時代回憶。在經歷許多人生風波後，張柏芝近年慢慢復出，今年更因為參加第二季陸綜「乘風破浪的姊姊」，雖然沒有得名，但因為在許多被認為是過分虛假的表演中，展現坦率真誠的個性而受到網友好評，瞬間翻紅，本月她更登上香港版時尚雜誌Vogue的封面。

這次封面拍攝找來曾與王家衛合作的香港知名攝影師Wing Shya掌鏡，張柏芝身穿由明星設計師Kim Jones操刀的首個Fendi女裝系列，簡約溫柔的大地色調，完美搭配日本國際珠寶品牌MIKIMOTO的珍珠珠寶。她在兩個不同版本封面上配戴的耳環和項鍊，均完美結合璀璨的鑽石和圓潤優雅的珍珠。