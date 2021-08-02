快訊

雨炸南台灣！高雄這一帶淹水半層樓高 居民心酸：無力搬家了

支持東奧國手惹怒對岸網友 小S大陸代言沒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡慶創辦人200歲生日 LV推冒險遊戲一起來闖關吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供

今年是路易威登（Louis Vuitton）的200歲誕辰，這位一手創立同名品牌Louis Vuitton（簡稱LV）的傳奇人士不只是創業家、設計師，更是冒險家和革新家。為了慶祝這個別具意義的時刻，LV將一連推出名為「LOUIS 200」的多項企劃，包含電玩遊戲、由200位各界傑出人士參與設計的經典旅行箱櫥窗主題、傳記小說等，宣傳路易威登的歷史與精神傳承，並透過如此多元的方式與平台彰顯與時俱進的品牌視野。

「LOUIS 200」第一波主題就是充滿趣味、內建NFT的電玩遊戲《LOUIS：The Game》，靈感來自路易威登真實生人中的冒險追夢之旅—年輕僅僅14歲的Louis，離開再法國汝拉地區的家鄉，透過步行花了兩年時間抵達巴黎。《LOUIS：The Game》把這段經歷結合先進的動畫技術，刻劃出6個幻想世界，玩家操控路易威登吉祥物Vivienne翻山越嶺，最終抵達歡慶生日的地點。一開始可以從兩款LV後背包中為Vivienne挑選裝備，沿途必須收集越多越好的Monogram蠟燭才能抵達下一個關卡，過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事，可以說是從品牌源起到幾個重要發展、標誌性事件、掀起的潮流等都有詳細的介紹。遊戲還提供全球排行榜，增添競爭、刺激感。

8月4號起，《LOUIS：The Game》即可在App Store和安卓系統的Google Play下載。

LV推出電玩遊戲《LOUIS：The Game》。圖／路易威登提供
LV推出電玩遊戲《LOUIS：The Game》。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
LV推出電玩遊戲《LOUIS：The Game》，靈感來自路易威登真實生人中的冒險追夢之旅。圖／路易威登提供
LV推出電玩遊戲《LOUIS：The Game》，靈感來自路易威登真實生人中的冒險追夢之旅。圖／路易威登提供
LV推出電玩遊戲《LOUIS：The Game》。圖／路易威登提供
LV推出電玩遊戲《LOUIS：The Game》。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
路易威登吉祥物Vivienne是電玩遊戲《LOUIS：The Game》主角。圖／路易威登提供
路易威登吉祥物Vivienne是電玩遊戲《LOUIS：The Game》主角。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
遊戲過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事。圖／路易威登提供
LV推出電玩遊戲《LOUIS：The Game》。圖／路易威登提供
LV推出電玩遊戲《LOUIS：The Game》。圖／路易威登提供

品牌 LV

延伸閱讀

貓咪冒險《Stray》公開實機影片 闖民宅偷喝水還能抓沙發！

滿足爆發的運動魂！全新LV限量拳擊手套和足球網拍熱標

NFT非代幣 應警惕惡意炒作而影響創新主流

6雙襪子售價逼近8萬元！附上奢華透明訂製外盒 七夕要買給另一半嗎？

相關新聞

LINE對話也加入按讚功能！「聊天室表情符號」新登場

習慣了在Facebook動態牆上對其他留言送上表情符號，在LINE聊天室中常常也忍不住想對其他人的回應按個讚。現在，不只...

新款acerpure空氣清淨機系列開賣 官網註冊得3年保固

為期1個月的「Acer Day」熱烈進行中，除了推出超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，以超齊全的全...

火鍋48折、用餐送住宿！飯店、餐廳祭「內用慶祝優惠」

隨著疫情相對趨緩，目前尚未開放餐飲內用的雙北、宜蘭，也將再於8月3日起重新開放餐飲內用，讓餐飲業者準備喜迎顧客上門。由於...

迎內用！金色三麥攜手飛利浦 京站店導入UV-C雙重清消

國內疫情趨緩，迎接雙北即將開放餐廳內用，國內知名餐飲品牌金色三麥攜手飛利浦，於京站門市導入飛利浦紫外線UV-C殺菌燈進行...

路易莎咖啡率先宣布 8月3日開放雙北、宜蘭門市內用

因應行政院調降全國疫情警戒至二級，各縣市陸續開放餐飲內用，路易莎今宣佈，配合雙北、宜蘭縣市政府宣佈之餐飲內用規定與條件，...

乘風破浪的張柏芝翻紅登封 珍珠鑽石襯托凍齡美貌

因演出周星馳經典電影「喜劇之王」出道，而曾經於2000年代紅透港台的張柏芝，參與演出的許多電影儒「星願」、「忘不了」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。