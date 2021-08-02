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歡慶創辦人200歲生日 LV推冒險遊戲一起來闖關吧！
今年是路易威登（Louis Vuitton）的200歲誕辰，這位一手創立同名品牌Louis Vuitton（簡稱LV）的傳奇人士不只是創業家、設計師，更是冒險家和革新家。為了慶祝這個別具意義的時刻，LV將一連推出名為「LOUIS 200」的多項企劃，包含電玩遊戲、由200位各界傑出人士參與設計的經典旅行箱櫥窗主題、傳記小說等，宣傳路易威登的歷史與精神傳承，並透過如此多元的方式與平台彰顯與時俱進的品牌視野。
「LOUIS 200」第一波主題就是充滿趣味、內建NFT的電玩遊戲《LOUIS：The Game》，靈感來自路易威登真實生人中的冒險追夢之旅—年輕僅僅14歲的Louis，離開再法國汝拉地區的家鄉，透過步行花了兩年時間抵達巴黎。《LOUIS：The Game》把這段經歷結合先進的動畫技術，刻劃出6個幻想世界，玩家操控路易威登吉祥物Vivienne翻山越嶺，最終抵達歡慶生日的地點。一開始可以從兩款LV後背包中為Vivienne挑選裝備，沿途必須收集越多越好的Monogram蠟燭才能抵達下一個關卡，過程中逐步揭露有關於品牌合作、特別訂製、技術知識、家族故事、藝術設計、時裝秀亮點等等奇聞軼事，可以說是從品牌源起到幾個重要發展、標誌性事件、掀起的潮流等都有詳細的介紹。遊戲還提供全球排行榜，增添競爭、刺激感。
8月4號起，《LOUIS：The Game》即可在App Store和安卓系統的Google Play下載。
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