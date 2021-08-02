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小隻女孩也帥氣！HUBLOT Big Bang快拆表款推出小尺寸
Oversize大表徑的或許看起來很搶眼，但終究女孩們在意的還是自己戴起來是不是舒適！以運動風設計和創新材質深受新世代時尚潮流人士喜愛的宇舶表（HUBLOT），經典的Big Bang系列，自從推出搭載可以自行快速拆換表帶的One Click單鍵快拆表帶裝置的款式以來，可以隨興轉換外觀的巧思，讓系列匯聚超高人氣。如今，Big Bang One Click更推出全新33毫米的新尺寸，讓身材纖細嬌小的女性也能配戴。
全新的33毫米尺寸Big Bang One Click，率先推出皇金和精鋼兩款材質表殼的選擇，表圈鑲嵌36顆鑽石，分別提供搭配亮黑和亮白色面盤的款式。系列搭載HUB1120自動上鍊機芯， 3點鐘位置設有日曆視窗，動力儲存40小時，兼具機械美感與個性。而ㄅ靈感來自汽車安全帶的One Click單鍵快拆表帶裝置，2021春夏提供琉璃藍、覆盆子粉等多種顏色的亮面皮革和彩色霧面橡膠等共7種表帶可供替換，滿足講究精緻造型的時尚女性和挑剔的美甲控。
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