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小隻女孩也帥氣！HUBLOT Big Bang快拆表款推出小尺寸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Big Bang One Click系列腕表推出全新33毫米尺寸。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click系列腕表推出全新33毫米尺寸。圖／宇舶表提供

Oversize大表徑的或許看起來很搶眼，但終究女孩們在意的還是自己戴起來是不是舒適！以運動風設計和創新材質深受新世代時尚潮流人士喜愛的宇舶表（HUBLOT），經典的Big Bang系列，自從推出搭載可以自行快速拆換表帶的One Click單鍵快拆表帶裝置的款式以來，可以隨興轉換外觀的巧思，讓系列匯聚超高人氣。如今，Big Bang One Click更推出全新33毫米的新尺寸，讓身材纖細嬌小的女性也能配戴。

全新的33毫米尺寸Big Bang One Click，率先推出皇金和精鋼兩款材質表殼的選擇，表圈鑲嵌36顆鑽石，分別提供搭配亮黑和亮白色面盤的款式。系列搭載HUB1120自動上鍊機芯， 3點鐘位置設有日曆視窗，動力儲存40小時，兼具機械美感與個性。而ㄅ靈感來自汽車安全帶的One Click單鍵快拆表帶裝置，2021春夏提供琉璃藍、覆盆子粉等多種顏色的亮面皮革和彩色霧面橡膠等共7種表帶可供替換，滿足講究精緻造型的時尚女性和挑剔的美甲控。

Big Bang One Click 33毫米精鋼鑲鑽白面自動腕表，39萬元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click 33毫米精鋼鑲鑽白面自動腕表，39萬元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click 33毫米精鋼鑲鑽白面自動腕表，39萬元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click 33毫米精鋼鑲鑽白面自動腕表，39萬元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click 33毫米皇金鑲鑽黑面自動腕表，71萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click 33毫米皇金鑲鑽黑面自動腕表，71萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click 33毫米皇金鑲鑽黑面自動腕表，71萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click 33毫米皇金鑲鑽黑面自動腕表，71萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click快拆表帶裝置。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click快拆表帶裝置。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click快拆表帶裝置，靈感來自安全帶。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click快拆表帶裝置，靈感來自安全帶。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click系列腕表推出全新33毫米尺寸。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click系列腕表推出全新33毫米尺寸。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click系列腕表除了既有的38毫米，如今更近一步推出全新33毫米款式。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click系列腕表除了既有的38毫米，如今更近一步推出全新33毫米款式。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click彩色橡膠表帶，15,110元；小牛皮帶，18,980元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click彩色橡膠表帶，15,110元；小牛皮帶，18,980元。圖／宇舶表提供

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