小隻女孩也帥氣！HUBLOT Big Bang快拆表款推出小尺寸

Oversize大表徑的或許看起來很搶眼,但終究女孩們在意的還是自己戴起來是不是舒適!以運動風設計和創新材質深受新世代時尚潮流人士喜愛的宇舶表(HUBLOT),經典的Big Bang系列,自從推出搭載可以自行快速拆換表帶的One Click單鍵快拆表帶裝置的款式以來,可以隨興轉換外觀的巧思,讓系列匯聚超高人氣。如今,Big Bang One Click更推出全新33毫米的新尺寸,讓身材纖細嬌小的女性也能配戴。

全新的33毫米尺寸Big Bang One Click,率先推出皇金和精鋼兩款材質表殼的選擇,表圈鑲嵌36顆鑽石,分別提供搭配亮黑和亮白色面盤的款式。系列搭載HUB1120自動上鍊機芯, 3點鐘位置設有日曆視窗,動力儲存40小時,兼具機械美感與個性。而ㄅ靈感來自汽車安全帶的One Click單鍵快拆表帶裝置,2021春夏提供琉璃藍、覆盆子粉等多種顏色的亮面皮革和彩色霧面橡膠等共7種表帶可供替換,滿足講究精緻造型的時尚女性和挑剔的美甲控。 Big Bang One Click 33毫米精鋼鑲鑽白面自動腕表,39萬元。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click 33毫米精鋼鑲鑽白面自動腕表,39萬元。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click 33毫米皇金鑲鑽黑面自動腕表,71萬7,000元。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click 33毫米皇金鑲鑽黑面自動腕表,71萬7,000元。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click快拆表帶裝置。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click快拆表帶裝置,靈感來自安全帶。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click系列腕表推出全新33毫米尺寸。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click系列腕表除了既有的38毫米,如今更近一步推出全新33毫米款式。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click彩色橡膠表帶,15,110元;小牛皮帶,18,980元。圖/宇舶表提供