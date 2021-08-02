BAPE聯手Havaianas打造夏季最潮涼拖鞋 招牌迷彩、猿人頭都不缺席

來到8月，天氣比起7月更加炎熱，加上新冠疫情趨緩，民眾外出的機會也變高，所以搭配涼、拖鞋的造型，就是本季最夯。因此，巴西國民品牌Havaianas哈瓦仕便與潮牌A BATHING APE（簡稱BAPE®）聯手推出一系列，具備招牌迷彩圖案和猿人頭的拖鞋，要讓消費者具備最潮姿態。

Havaianas從BAPE®誕生的國家汲取靈感，把帶有日本傳統木屐設計的Tradi Zori及長年暢銷TOP款式，都結合經典招牌多色迷彩印刷，推出聯名款系列。由人字拖鞋型加入日式草履木屐設計的Tradi Zori，提供了結合黑與白2款低彩度迷彩圖騰，凸顯鞋型特色之外，若隱若現的印刷效果更顯低調個性。而Havaianas歷年最受歡迎的TOP系列簡約人字拖鞋型，為了要凸顯雙品牌跨界特色，則打造鮮豔耀眼的蔚藍色、軍綠色及薔薇粉的搶眼設計，成功讓屬於海灘的人字拖走進都市街頭。

KEEN推出夏日新款涼鞋找了男星竇智孔來詮釋，透過他運動陽光的形象，傳達品牌對於能近身感受台灣美好的理念。圖／ComoStore提供

另外，以發展戶外活動產品為主的KEEN也因應夏季到來，推出涼鞋之王稱號的經典NEWPORT、最具山系風尚指標性的UNEEK，以及由東京設計部門全新開發的鞋款ZERRAPORT II。還找了男星竇智孔來詮釋，透過他運動陽光的形象，傳達品牌對於能近身感受台灣美好的理念。其中最受矚目的ZERRAPORT II鞋款，有著首創護趾機能，並以快乾尼龍材質織帶製成，具備可調式腳踝織帶，並搭載高密度EVA中底和剃刀式鞋紋橡膠大底。既能服貼腳部，達到裸足感受之外，KEEN還添加了Cleansport NXT 抑菌人體工學鞋床，長時間穿著也不發臭。

Havaianas與潮牌A BATHING APE聯名TOP人字拖1,680元。圖／Havaianas提供

Havaianas與潮牌A BATHING APE聯名Tradi Zori人字拖3,680元。圖／Havaianas提供

Havaianas與潮牌A BATHING APE聯名Tradi Zori人字拖3,680元。圖／Havaianas提供