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BAPE聯手Havaianas打造夏季最潮涼拖鞋 招牌迷彩、猿人頭都不缺席

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Havaianas與潮牌A BATHING APE聯手推出一系列，具備招牌迷彩圖案和猿人頭的拖鞋，要讓消費者具備最潮姿態。圖／Havaianas提供
Havaianas與潮牌A BATHING APE聯手推出一系列，具備招牌迷彩圖案和猿人頭的拖鞋，要讓消費者具備最潮姿態。圖／Havaianas提供

來到8月，天氣比起7月更加炎熱，加上新冠疫情趨緩，民眾外出的機會也變高，所以搭配涼、拖鞋的造型，就是本季最夯。因此，巴西國民品牌Havaianas哈瓦仕便與潮牌A BATHING APE（簡稱BAPE®）聯手推出一系列，具備招牌迷彩圖案和猿人頭的拖鞋，要讓消費者具備最潮姿態。

Havaianas從BAPE®誕生的國家汲取靈感，把帶有日本傳統木屐設計的Tradi Zori及長年暢銷TOP款式，都結合經典招牌多色迷彩印刷，推出聯名款系列。由人字拖鞋型加入日式草履木屐設計的Tradi Zori，提供了結合黑與白2款低彩度迷彩圖騰，凸顯鞋型特色之外，若隱若現的印刷效果更顯低調個性。而Havaianas歷年最受歡迎的TOP系列簡約人字拖鞋型，為了要凸顯雙品牌跨界特色，則打造鮮豔耀眼的蔚藍色、軍綠色及薔薇粉的搶眼設計，成功讓屬於海灘的人字拖走進都市街頭。

KEEN推出夏日新款涼鞋找了男星竇智孔來詮釋，透過他運動陽光的形象，傳達品牌對於能近身感受台灣美好的理念。圖／ComoStore提供
KEEN推出夏日新款涼鞋找了男星竇智孔來詮釋，透過他運動陽光的形象，傳達品牌對於能近身感受台灣美好的理念。圖／ComoStore提供

另外，以發展戶外活動產品為主的KEEN也因應夏季到來，推出涼鞋之王稱號的經典NEWPORT、最具山系風尚指標性的UNEEK，以及由東京設計部門全新開發的鞋款ZERRAPORT II。還找了男星竇智孔來詮釋，透過他運動陽光的形象，傳達品牌對於能近身感受台灣美好的理念。其中最受矚目的ZERRAPORT II鞋款，有著首創護趾機能，並以快乾尼龍材質織帶製成，具備可調式腳踝織帶，並搭載高密度EVA中底和剃刀式鞋紋橡膠大底。既能服貼腳部，達到裸足感受之外，KEEN還添加了Cleansport NXT 抑菌人體工學鞋床，長時間穿著也不發臭。

Havaianas與潮牌A BATHING APE聯名TOP人字拖1,680元。圖／Havaianas提供
Havaianas與潮牌A BATHING APE聯名TOP人字拖1,680元。圖／Havaianas提供

Havaianas與潮牌A BATHING APE聯名Tradi Zori人字拖3,680元。圖／Havaianas提供
Havaianas與潮牌A BATHING APE聯名Tradi Zori人字拖3,680元。圖／Havaianas提供

Havaianas與潮牌A BATHING APE聯名Tradi Zori人字拖3,680元。圖／Havaianas提供
Havaianas與潮牌A BATHING APE聯名Tradi Zori人字拖3,680元。圖／Havaianas提供

KEEN ZERRAPORT II涼鞋3,380元。圖／ComoStore提供
KEEN ZERRAPORT II涼鞋3,380元。圖／ComoStore提供

品牌 疫情 竇智孔

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