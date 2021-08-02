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朴彩英、孫芸芸都在戴 YSL七夕限定電繡棒球帽超有型！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Saint Laurent今年七夕情人節特別與帽飾品牌New Era合作，打造「從頭愛你」七夕限定棒球帽系列。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent今年七夕情人節特別與帽飾品牌New Era合作，打造「從頭愛你」七夕限定棒球帽系列。圖／Saint Laurent提供

許多七夕情人節相關限定商品偏愛以紅色、粉紅色調設計，象徵甜蜜愛意，但對於喜歡個性風打扮的人來說，黑色絕對就是萬年不敗的心頭好，如果加上客製化元素，一樣也能對另一半表現心意。

Saint Laurent今年七夕情人節特別與帽飾品牌New Era合作，打造「從頭愛你」七夕限定棒球帽系列，以黑色老帽為基底，正面可以看到低調的YSL字母元素，顧客可以選擇用白色或是黑色縫線在帽沿電繡英文字母，首字母為大寫，其餘皆為小寫，最多可以繡9個英文字母，很適合送給另一半，用街頭運動潮流風格展現愛意。最近像是朴彩英ROSE、孫芸芸、陳庭妮、王淨、范少勳、曹佑寧、宋柏緯等人也都紛紛曬出配戴「從頭愛你」七夕限定棒球帽的造型。

另一方面，Saint Laurent台灣LINE官方帳號也正式上線，未來將定期發布品牌當季形象廣告、新品動態、創意活動、線上時裝秀等最新消息。

范少勳戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
范少勳戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
「從頭愛你」七夕限定棒球帽，電繡個人姓名帽款與未電繡帽款均為12,900元。圖／Saint Laurent提供
「從頭愛你」七夕限定棒球帽，電繡個人姓名帽款與未電繡帽款均為12,900元。圖／Saint Laurent提供
曹佑寧戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
曹佑寧戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
王淨戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
王淨戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
朴彩英ROSE戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
朴彩英ROSE戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
宋柏緯戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
宋柏緯戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
許路兒戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
許路兒戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
「從頭愛你」七夕限定棒球帽，電繡個人姓名帽款與未電繡帽款均為12,900元。圖／Saint Laurent提供
「從頭愛你」七夕限定棒球帽，電繡個人姓名帽款與未電繡帽款均為12,900元。圖／Saint Laurent提供
孫芸芸戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
孫芸芸戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
李沐戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
李沐戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
陳庭妮戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG
陳庭妮戴Saint Laurent「從頭愛你」七夕限定棒球帽。圖／摘自IG

七夕 品牌 情人節

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