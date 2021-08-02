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朴彩英、孫芸芸都在戴 YSL七夕限定電繡棒球帽超有型！
許多七夕情人節相關限定商品偏愛以紅色、粉紅色調設計，象徵甜蜜愛意，但對於喜歡個性風打扮的人來說，黑色絕對就是萬年不敗的心頭好，如果加上客製化元素，一樣也能對另一半表現心意。
Saint Laurent今年七夕情人節特別與帽飾品牌New Era合作，打造「從頭愛你」七夕限定棒球帽系列，以黑色老帽為基底，正面可以看到低調的YSL字母元素，顧客可以選擇用白色或是黑色縫線在帽沿電繡英文字母，首字母為大寫，其餘皆為小寫，最多可以繡9個英文字母，很適合送給另一半，用街頭運動潮流風格展現愛意。最近像是朴彩英ROSE、孫芸芸、陳庭妮、王淨、范少勳、曹佑寧、宋柏緯等人也都紛紛曬出配戴「從頭愛你」七夕限定棒球帽的造型。
另一方面，Saint Laurent台灣LINE官方帳號也正式上線，未來將定期發布品牌當季形象廣告、新品動態、創意活動、線上時裝秀等最新消息。
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