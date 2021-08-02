只賣42天！肯德基×青花驕推「青花椒香麻脆雞」辣一夏

看準台灣人嗜辣的飲食喜好，「肯德基」今夏攜手王品旗下的連鎖麻辣鍋「青花驕」，聯名推出期間限定的「青花椒香麻脆雞」，透過特製的辛香料醬汁，帶來香濃麻口的滋味，限時販售僅有42天。凡購買青花椒香麻脆雞指定套餐，還可至青花驕門市免費兌換「滑嫩去骨雞腿肉」1份。

凡購買「青花椒香麻脆雞」指定套餐，憑發票可至青花驕免費兌換「滑嫩去骨雞腿肉」。圖／肯德基提供

肯德基與青花驕攜手推出的「青花椒香麻脆雞」，使用經典的咔啦脆雞為主角，再搭配上以青花椒與多種辛香料熬煮而成的醬汁，創造出香麻帶勁且帶甘味的鮮麻滋味，外層的香酥脆片也增添層次口感，宛若品嚐麻辣鍋一般的過癮。青花椒香麻脆雞限時於8月3日至9月13日供應，單點每塊61元，另外也有嘗鮮餐、個人套餐、重量級XL套餐、雙人分享餐、歡聚同樂餐、派對餐等不同的方案，每套118～699元。

為慶祝聯名新品上市，凡持有購買青花椒香麻脆雞指定套餐（重量級XL套餐、雙人分享餐、歡聚同樂餐、派對餐）之發票明細，至全台青花驕門市內用，即可免費招待「滑嫩去骨雞腿肉」一份（價值218元），兌換期限至12月31日為止。