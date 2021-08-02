聽新聞
test
0:00 / 0:00
星二代沾光鳳凰女出道 萬聖節女王海蒂克隆女兒甜又辣
德國裔的美國超級名模海蒂克隆（Heidi Klum），身材火辣曾為維多利亞的秘密走秀，近年來轉型電視節目主持人，活躍於好萊塢，每年萬聖節都以超越極限的裝扮成為最受期待的話題。她去年曾與16歲女兒Leni Klum一起登上國際時尚雜誌的封面為女兒出道鋪路，路鋪得好，甜美如洋娃娃的Leni Klum今年就獨自登上國際時尚雜誌的封面，更跟隨巨星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）的腳步，為國際珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）拍攝新的形象廣告。
Leni是海蒂克隆與前F1大亨Flavio Briatore所生的女兒，當年海蒂還大著肚子的時候宣布將與美國歌手席爾（Seal）結婚，轟動一時。如今已經亭亭玉立的她和媽媽一起跑趴彷彿姐妹。她日前在IG分享自己拍攝的蕭邦Happy Sports全新腕表的宣傳照與短片，配戴蕭邦今年推出全新33毫米尺寸的Happy Sports滑動鑽石腕表，完美演繹滑動鑽石所傳遞的自由舞動、隨心歡笑的精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言