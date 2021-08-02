星二代沾光鳳凰女出道 萬聖節女王海蒂克隆女兒甜又辣

德國裔的美國超級名模海蒂克隆（Heidi Klum），身材火辣曾為維多利亞的秘密走秀，近年來轉型電視節目主持人，活躍於好萊塢，每年萬聖節都以超越極限的裝扮成為最受期待的話題。她去年曾與16歲女兒Leni Klum一起登上國際時尚雜誌的封面為女兒出道鋪路，路鋪得好，甜美如洋娃娃的Leni Klum今年就獨自登上國際時尚雜誌的封面，更跟隨巨星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）的腳步，為國際珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）拍攝新的形象廣告。

Leni是海蒂克隆與前F1大亨Flavio Briatore所生的女兒，當年海蒂還大著肚子的時候宣布將與美國歌手席爾（Seal）結婚，轟動一時。如今已經亭亭玉立的她和媽媽一起跑趴彷彿姐妹。她日前在IG分享自己拍攝的蕭邦Happy Sports全新腕表的宣傳照與短片，配戴蕭邦今年推出全新33毫米尺寸的Happy Sports滑動鑽石腕表，完美演繹滑動鑽石所傳遞的自由舞動、隨心歡笑的精神。 Happy Sport 33腕表，33毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金和Lucent Steel A223精鋼，搭配5顆滑動鑽石、自動上鍊機芯，32萬5,000元。圖／蕭邦提供 海蒂克隆女兒Leni Klum追隨母親腳步出道，演出蕭邦最新Happy Sport腕表形象。圖／取自IG @leniklum Happy Sport 33腕表，33毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金和Lucent Steel A223精鋼鑲鑽表圈，搭配5顆滑動鑽石、自動上鍊機芯，58萬9,000元。圖／蕭邦提供 海蒂克隆女兒Leni Klum追隨母親腳步出道。圖／取自IG @leniklum