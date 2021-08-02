撐不住！高雄左營酷多思咖啡8月15日停業 轉為線上服務

雖然全國警戒由三級降為二級，餐飲業也有限度地開放內用，但創立於2017年、位於高雄左營的酷多思（KUDOS）咖啡裕誠旗艦店，仍不敵疫情衝擊，於官方臉書宣告，將於8月15日結束位於裕誠路的實體門市。

酷多思咖啡預計在8月16至18日，於門市將所有器具、設備、桌椅…等設備，舉行特賣活動，歡迎消費者前來選購。

酷多思咖啡館旗艦店位於高雄左營區裕誠路，分為一、二樓兩層，營業面積約200坪，號稱是高雄最大的咖啡館。店名「KUDOS」源自於希臘文，後來衍伸為「榮耀、讚美」的意思。

酷多思咖啡館旗艦店開業4年多以來，咖啡與餐點的評價不俗，在Google累計了1,400多則評價，在滿分五星中獲得4.3顆星肯定。

酷多思咖啡館於臉書官網表示：「我們決定調整全新商業模式，選擇往新的方向開始。酷多思咖啡並沒有結束，未來希望能持續在線上提供更棒的服務。」