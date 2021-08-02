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玄彬跨界設計珠寶 融入生日密碼、名字縮寫 必須珍藏！
南韓歐巴玄彬跨行與香港珠寶品牌周大福合作，首度參與珠寶的設計與製作，推出「玄彬 925」系列，以他個人出生日期的專屬數字「9」、「25」，人生格言「That's life」，及玄彬名字Hyun Bin縮寫「HB」為元素，推出一系列的金飾與鑽飾作品，可以常伴粉絲身邊。
玄彬在訪問短片中開口說廣東話，腔調可愛，並解釋「That's life」就是「人生沒有什麼大不了」的意思，這句話在他感到挫折困頓時讓他重拾自信。而之所以會嘗試跨界珠寶，是因為他發現一件珠寶往往就能讓人心情豁然改變，特別將季節的概念融入，玄彬將「9」、「25」以溫度的概念融入首飾設計，分為9°C高冷系及25°C溫暖系的珠寶，因此也希望戴上「玄彬 925」系列的人不論在什麼季節、時間都能心情愉快。
「玄彬 925」系列包括了項鍊、戒指、耳環、手鍊和吊墜，以黃金、18K白金、黃金及玫瑰金搭配鑽石。除了融入玄彬名字Hyun Bin縮寫「HB」字母，亦有部分單品刻上玄彬的親筆簽名及 That’s Life 生活格言，提醒要時刻自我激勵，以忠於自己的態度活出精彩生活。
除了在周大福網路電商平台獨家販售的一般「玄彬 925」系列，周大福也特地結合旗下可追溯來源的鑽飾品牌T MARK，推出「玄彬 925」特別款，於美鑽台面正中央以專利以納米刻字專利技術加上玄彬簽名印記，極具收藏價值，T MARK 款式可於周大福 T MARK 專門店訂購。凡購買「玄彬 925」系列商品皆贈送內含玄彬心意小卡的專屬包裝，數量有限贈完即止。
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