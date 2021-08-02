快訊

直播／AZ、莫德納快要打光光 陳時中下午2時記者會說明

暴雨侵襲雲林北港緊急宣布停班停課 數百戶忙搬家具墊高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玄彬跨界設計珠寶 融入生日密碼、名字縮寫 必須珍藏！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
南韓歐巴玄彬與周大福攜手推出「玄彬 925」系列珠寶。圖／周大福提供
南韓歐巴玄彬與周大福攜手推出「玄彬 925」系列珠寶。圖／周大福提供

南韓歐巴玄彬跨行與香港珠寶品牌周大福合作，首度參與珠寶的設計與製作，推出「玄彬 925」系列，以他個人出生日期的專屬數字「9」、「25」，人生格言「That's life」，及玄彬名字Hyun Bin縮寫「HB」為元素，推出一系列的金飾與鑽飾作品，可以常伴粉絲身邊。

玄彬在訪問短片中開口說廣東話，腔調可愛，並解釋「That's life」就是「人生沒有什麼大不了」的意思，這句話在他感到挫折困頓時讓他重拾自信。而之所以會嘗試跨界珠寶，是因為他發現一件珠寶往往就能讓人心情豁然改變，特別將季節的概念融入，玄彬將「9」、「25」以溫度的概念融入首飾設計，分為9°C高冷系及25°C溫暖系的珠寶，因此也希望戴上「玄彬 925」系列的人不論在什麼季節、時間都能心情愉快。

「玄彬 925」系列包括了項鍊、戒指、耳環、手鍊和吊墜，以黃金、18K白金、黃金及玫瑰金搭配鑽石。除了融入玄彬名字Hyun Bin縮寫「HB」字母，亦有部分單品刻上玄彬的親筆簽名及 That’s Life 生活格言，提醒要時刻自我激勵，以忠於自己的態度活出精彩生活。

除了在周大福網路電商平台獨家販售的一般「玄彬 925」系列，周大福也特地結合旗下可追溯來源的鑽飾品牌T MARK，推出「玄彬 925」特別款，於美鑽台面正中央以專利以納米刻字專利技術加上玄彬簽名印記，極具收藏價值，T MARK 款式可於周大福 T MARK 專門店訂購。凡購買「玄彬 925」系列商品皆贈送內含玄彬心意小卡的專屬包裝，數量有限贈完即止。

周大福「玄彬 925」系列9°C高冷系T MARK天然鑽石18K白金美鑽項鍊，價格店洽。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列9°C高冷系T MARK天然鑽石18K白金美鑽項鍊，價格店洽。圖／周大福提供
南韓歐巴玄彬與周大福攜手推出「玄彬 925」系列珠寶。圖／周大福提供
南韓歐巴玄彬與周大福攜手推出「玄彬 925」系列珠寶。圖／周大福提供
南韓歐巴玄彬與周大福攜手推出「玄彬 925」系列珠寶。圖／周大福提供
南韓歐巴玄彬與周大福攜手推出「玄彬 925」系列珠寶。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列9°C高冷系T MARK天然鑽石18K白金美鑽項鍊立體菱形圖案款，價格店洽。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列9°C高冷系T MARK天然鑽石18K白金美鑽項鍊立體菱形圖案款，價格店洽。圖／周大福提供
周大福「玄彬925」系列9°C高冷系T MARK天然鑽石首飾T MARK印記。圖／周大福提供
周大福「玄彬925」系列9°C高冷系T MARK天然鑽石首飾T MARK印記。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列18K黃金美鑽耳環，約62,400元起。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列18K黃金美鑽耳環，約62,400元起。圖／周大福提供
「玄彬925」系列商品專屬包裝。圖／周大福提供
「玄彬925」系列商品專屬包裝。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列18K黃金手鍊，約9300元起。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列18K黃金手鍊，約9300元起。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列18K白金美鑽耳環 (單隻)，約8,100元起。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列18K白金美鑽耳環 (單隻)，約8,100元起。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列18K玫瑰金美鑽手鍊，約23,100元起。圖／周大福提供
周大福「玄彬 925」系列18K玫瑰金美鑽手鍊，約23,100元起。圖／周大福提供

珠寶 周大福 品牌

延伸閱讀

玄彬、孫藝真野生約會照曝光 穿超浪漫情侶裝

愛情的模樣－熱戀9年的明星情侶 鄭敬淏ｘ秀英

玄彬認愛孫藝珍後首現身 放閃喊「現在最幸福」

製作組最愛他！韓網公開業界「演員選角順位」　全智賢、孫藝真、金秀賢、宋仲基竟掉出上位圈

相關新聞

極簡化極致生活 純粹心境簡約美學

將斷捨離的生活習慣融入設計品味，處處從屋主的角度著想，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 運用擅長的美式風情鋪敘空間之餘，往往會適當加入驚喜於其中，使業主的理想家宅簡約又富機能，利用小小的習慣，創造大大的創作改變，綻現空間的獨特光芒！

簡約美型收納 構築現代摩登家居

父母疼愛孩子的心亙古不變，為了女兒的將來購置此屋作為婚後新居，可與家人比鄰而居，就近相互照應，同時亦享有私密空間。

撐不住！高雄左營酷多思咖啡8月15日停業 轉為線上服務

雖然全國警戒由三級降為二級，餐飲業也有限度地開放內用，但創立於2017年、位於高雄左營的酷多思（KUDOS）咖啡裕誠旗艦...

玄彬跨界設計珠寶 融入生日密碼、名字縮寫 必須珍藏！

南韓歐巴玄彬跨行與香港珠寶品牌周大福合作，首度參與珠寶的設計與製作，推出「玄彬 925」系列，以他個人出生日期的專屬數字...

慶奧運奪牌 OKCAFE第2杯10元 App買10杯5折再送2020點

狂賀台灣選手單日入袋2銀1銅佳績，OKmart與全台民眾一起喝采，除了OKmall雲端咖啡買10杯5折，再送會員點數20...

狂賀東奧再奪金 台酒購物網「買1500，送1500」來了！

狂賀「麟洋配」羽球男雙為台灣拿下第二面金牌，台灣菸酒公司所屬的台酒購物網再度祭出「買1500，送1500」限時優惠。即日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。