慶奧運奪牌 OKCAFE第2杯10元 App買10杯5折再送2020點

狂賀台灣選手單日入袋2銀1銅佳績，OKmart與全台民眾一起喝采，除了OKmall雲端咖啡買10杯5折，再送會員點數2020點外，再加碼於8月2日當天全台門市咖啡使用悠遊卡、悠遊付付款，OKCAFE大杯莊園級美式、拿鐵同品項第2杯10元，還有全台門市金莎巧克力5入裝2件7.5折優惠。另外，會員於OKLine好康群組平台，58金門高粱千日醇300ml特價360元起（2015年份375元、2016年份360元）。

單日限定會員集點再加碼，OKAPP會員於8月2日當日消費，不限金額會員點數消費1元累積1點外，如購買OKmall咖啡買10杯打5折活動，直接再送2020點，會員點數可使用於相關點+金商品兌換活動，點數越多換更多，OKmart與全台消費者一起為台灣好手加油。

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