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狂賀東奧再奪金 台酒購物網「買1500，送1500」來了！

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
狂賀「麟洋配」奪金，台酒購物網再度祭出「買1500，送1500」優惠活動。圖／摘自台灣菸酒官網。
狂賀「麟洋配」奪金，台酒購物網再度祭出「買1500，送1500」優惠活動。圖／摘自台灣菸酒官網。

狂賀「麟洋配」羽球男雙為台灣拿下第二面金牌，台灣菸酒公司所屬的台酒購物網再度祭出「買1500，送1500」限時優惠。即日起至8月4日止，於台酒購物網單筆下單滿1,500元（含常、低溫商品，排除預購訂單）且付款成功者，即贈1500元折價券，限量1000份，送完為止。

台酒購物網表示，1500元折價券將以150元折價券共10張的形式，一次發送完畢，限量1,000份，以會員帳號為依歸，一組會員帳號最多贈送一次，消費金額不做累計贈獎。

台酒購物網同時指出，每張面額150元的折價券，必須消費滿1,500元方可使用，等同九折優惠。單筆訂單限用1張，但可與紅利點數同時使用，折價後實付金額需達該筆訂單之一半以上（不含運費）。

考量網購貨七日鑑賞期，1500元折價券預計將2021年8月13日統一發送，將透過系統直接發送至符合資格會員帳戶，使用日期為發送日起6個月內。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

購物網 低溫 金牌

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