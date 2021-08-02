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慶奪牌！頂呱呱「全品項單點88折」 限時7天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出限時單點全品項88折的慶祝優惠。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出限時單點全品項88折的慶祝優惠。圖／頂呱呱提供

為慶祝台灣選手在國際賽事上獲得優異成績，本土連鎖速食「頂呱呱」宣佈，自即日起，單點全品項「88折」，限時7天，讓全民一同感謝運動選手們的努力。

目前在東京所舉辦的世界最大運動盛事，台灣選手目前已共拿下2金、4銀、4銅的成績，因此自即日起至8月8日期間，頂呱呱推出單點全品項88折優惠，包括呱呱包、地瓜薯條、一口翅等明星商品皆可享優惠，而且不限購買件數（不配合外送平台與app預約點餐），全民共享喜悅。

除了頂呱呱之外，漢堡王也於近期推出電子優惠券，共有銅板美食、個人超省餐與雙人激省餐等不同優惠，其中脆洋蔥牛肉堡、中薯等4款品項，可享買1送1優惠。另外華堡／辣味華堡雙套餐，則為209元，整體共計有24種優惠，適用至9月30日為止。

頂呱呱 套餐

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