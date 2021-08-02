慶奪牌！頂呱呱「全品項單點88折」 限時7天

將斷捨離的生活習慣融入設計品味，處處從屋主的角度著想，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 運用擅長的美式風情鋪敘空間之餘，往往會適當加入驚喜於其中，使業主的理想家宅簡約又富機能，利用小小的習慣，創造大大的創作改變，綻現空間的獨特光芒！

2021-08-02 12:04