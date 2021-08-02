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傳授群募得勝點 有.設計x嘖嘖線上座談報名中
近年來越來越夯的『群眾募資』即使面對2020年突如其來的疫情，熱度仍是不減反增，無論是提案數、募資金額及贊助人數都創下新高。其中嘖嘖平台即創造19.2億的募資金額及逾81萬的贊助人數，於募資市場有8成以上的市佔！
面對今年捲土重來的疫情，嘖嘖也感受到實體店家的掙扎，因此推出「挺好店應援計劃」替實體店家加油。嘖嘖創辦人徐震表示：希望能透過自身網站會員數與流量來幫助店家度過難關。目前募資總金額超過1,000萬，共70多間店家獲得支持，包含知名餐廳山海樓、浪人食堂等⋯。
與嘖嘖密切合作的有.設計初期專注於海內外選品電商經營，目前有數千個品牌在有設計上架銷售。談到從選品電商轉往募資顧問的契機，有.設計營運總監林倫慶提到：我們注意到許多廠商有好商品但不會行銷真的非常可惜，以此我們期望可以用經驗及資源來提供募資顧問服務，讓新創品牌取得更好的起步。
源自雙方共同的理念而促成此次合作，雙方將於8/4(三)下午14：00舉辦 募資的第一哩路｜『有設計x嘖嘖』引領入門座談會。期望藉由緊密的合作提供品牌從產品首發到通路的一條龍垂直服務，協助品牌發展的更精彩。
如果您也有好的產品和點子希望有機會實現，8/4(三) 下午14：00不妨來聽聽由嘖嘖和有.設計共同舉辦的線上座談會，詳細資訊請見報名簡章查詢。
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