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點Uber eats免費送！炸鷄大獅「搖滾雞皮餅乾」新登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
搖滾雞皮餅乾每包89元，每箱24入1,800元。圖／炸鷄大獅提供
搖滾雞皮餅乾每包89元，每箱24入1,800元。圖／炸鷄大獅提供

炸雞皮一直是許多人喜愛的可口小吃，連鎖台式炸雞「炸鷄大獅」特別將經典的炸雞皮改良，全新推出「搖滾雞皮餅乾」，不僅可以口感酥脆，還可加入椒鹽粉增添滋味。即日起除了有滿額加購優惠之外，使用Uber Eats外送服務點購「麥味登」餐點，滿額也可免費獲贈1包炸鷄大獅「搖滾雞皮餅乾」。

新登場的「搖滾雞皮餅乾」，選用國產雞胸肉部位的雞皮為原料，去除多餘油脂後，再加入香料醃製、按摩入味，裹漿裹粉後經快速油炸定型，再經高溫烘烤而成。外型金黃並有著酥脆口感，除了能直接品嚐原味，隨袋也附有特製的台式椒鹽粉，可為搖滾雞皮餅乾帶來大人系的重口味。

搖滾雞皮餅乾每包89元，每箱24入則為1,800元，平均每包75元，全台麥味登、炸鷄大獅門市均有販售。即日起至8月底期間，凡於麥味登或炸鷄大獅消費滿100元，可享59元加購優惠價；至8月3日期間，使用Uber Eats外送服務點購「麥味登」餐點滿349元，即可免費獲贈1包炸鷄大獅「搖滾雞皮餅乾」（部份門市適用）

搖滾雞皮餅乾附有椒鹽粉可供搭配。圖／炸鷄大獅提供
搖滾雞皮餅乾附有椒鹽粉可供搭配。圖／炸鷄大獅提供
搖滾雞皮餅乾選用國產雞胸部位的雞皮製作而成。圖／炸鷄大獅提供
搖滾雞皮餅乾選用國產雞胸部位的雞皮製作而成。圖／炸鷄大獅提供

Uber 高溫 小吃

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