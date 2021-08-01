快訊

東奧體操／完美落地！李智凱鞍馬摘銀 台灣體操第一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

久等了！新莊第一間「壽司郎」 離捷運只有600公尺

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
壽司郎將於中平路開設新莊首間門市。記者陳睿中／攝影
壽司郎將於中平路開設新莊首間門市。記者陳睿中／攝影

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」自2018年登台後，持續在台拓點。近期壽司郎也將再於新莊開設「新莊中平店」，將會是新莊第一間壽司郎。另外包括土城日月光、汐止iFG遠雄廣場等地，也都即將開設分店，增添民眾用餐的便利性。

因今年3月改名活動，引發全台「鮭魚之亂」的壽司郎，在日本已經連續9年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。自2018年6月登台後，壽司郎在台即提供百餘款的壽司、炸物、點心，並且不定時推出季節限定餐點，同樣累積許多支持者。

壽司郎目前在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄均設有分店，共計23間。目前已經進入人才招募階段的「新莊中平店」，店址鄰近中平路、中原路口，距離捷運新莊複都心站、機捷泰山站的步行距離皆約600～650公尺，將為新莊第一間壽司郎門市。除了壽司郎之外，同樣供應迴轉壽司的「藏壽司」，目前在新莊宏匯廣場已有門市，近期也將再開設「新莊思源路店」，讓新莊民眾品嚐迴轉壽司更方便。

壽司郎 日本 桃園

延伸閱讀

送「不限里程」北捷車票！Cold Stone鐵觀音冰飄茶香

捷運新北樹林線第2次招標 侯友宜：若順利年底動工

被譽房市黑馬...他批新北「這區」市容好恐怖？ 網友掀論戰

不畏疫情新案價格照漲　消費者看房很有感

相關新聞

久等了！新莊第一間「壽司郎」 離捷運只有600公尺

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」自2018年登台後，持續在台拓點。近期壽司郎也將再於新莊開設「新莊中平店」，將會是新莊第一間...

為型男帥爸送上圓滿的祝福 MIKIMOTO珍珠胸針童趣百搭

近年來新起男士配戴珍珠的風潮，從全台灣最會搭配珠寶的「老蕭」蕭敬騰開始，到近兩年造成搶購的MIKIMOTO x COMM...

杜娃黎波新MV古裝辣秀美胸 戴設計師珠寶扮柏捷頓富豪

新一代歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）人美又敢穿，善長混搭街頭潮流和性感火辣，近日她在已故饒舌歌手Pop Smoke第二...

Jolin姊姊也搶穿！Max Mara推7大藝術家T恤 慶祝70周年

夏季就是穿T恤的季節！一件有設計感的T恤簡單清爽就能打造搶眼造型，無論怎麼搭配方便又好看。今年迎接品牌誕生70周年的Ma...

比「買一送一」更狂！中華隊東奧奪牌越多 黑沃咖啡「免費送」越多

東奧賽事日漸炙熱，黑沃咖啡推出比「買一送一」更狂的優惠；只要中華隊奪得獎牌，就免費贈送獨家「黑金咖啡」，獎牌拿越多、黑沃...

壽司、蔬食都吃得到！爭鮮5品牌「父親節外帶餐」上桌

除了開放部門門市的內用服務之外，爭鮮餐飲集結旗下爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、爭鮮GOGO、MAGiC TOUCH点...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。