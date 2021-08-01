久等了！新莊第一間「壽司郎」 離捷運只有600公尺

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」自2018年登台後，持續在台拓點。近期壽司郎也將再於新莊開設「新莊中平店」，將會是新莊第一間壽司郎。另外包括土城日月光、汐止iFG遠雄廣場等地，也都即將開設分店，增添民眾用餐的便利性。

因今年3月改名活動，引發全台「鮭魚之亂」的壽司郎，在日本已經連續9年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。自2018年6月登台後，壽司郎在台即提供百餘款的壽司、炸物、點心，並且不定時推出季節限定餐點，同樣累積許多支持者。

壽司郎目前在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄均設有分店，共計23間。目前已經進入人才招募階段的「新莊中平店」，店址鄰近中平路、中原路口，距離捷運新莊複都心站、機捷泰山站的步行距離皆約600～650公尺，將為新莊第一間壽司郎門市。除了壽司郎之外，同樣供應迴轉壽司的「藏壽司」，目前在新莊宏匯廣場已有門市，近期也將再開設「新莊思源路店」，讓新莊民眾品嚐迴轉壽司更方便。