聽新聞
test
0:00 / 0:00
為型男帥爸送上圓滿的祝福 MIKIMOTO珍珠胸針童趣百搭
近年來新起男士配戴珍珠的風潮，從全台灣最會搭配珠寶的「老蕭」蕭敬騰開始，到近兩年造成搶購的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名珍珠，愈來愈多時尚型男懂得將以往被認為是溫柔、女性化象徵的珍珠帥氣戴上身。迎接即將到來的父親節，MIKIMOTO亦有多款適合男性配戴之珠寶作品，在父親節獻上象徵幸福圓滿的珍珠，是更別具意義的選擇。
有機會出席正式場合穿著西裝的紳士型男爸爸，可以挑選造型優雅的珍珠胸針，以精湛技術雕琢貴金屬並鑲嵌日本Akoya珍珠，打造輕如鴻毛的羽毛造型胸針或與海洋、樹木等大自然為主題的設計，能為西裝畫龍點睛。而時尚型男父親，除了童心未泯的動物造型胸針可搭配於西裝、獵裝領口或是帽子等，也可選擇以具有力量感的幾何線條襯托珍珠的項鍊或耳針耳環，裝扮高雅又驚豔的個人風格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言