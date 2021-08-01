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為型男帥爸送上圓滿的祝福 MIKIMOTO珍珠胸針童趣百搭

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
父親節將至，MIKIMOTO推出超級適合型男帥爸的珍珠珠寶。圖／MIKIMOTO提供
父親節將至，MIKIMOTO推出超級適合型男帥爸的珍珠珠寶。圖／MIKIMOTO提供

近年來新起男士配戴珍珠的風潮，從全台灣最會搭配珠寶的「老蕭」蕭敬騰開始，到近兩年造成搶購的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS川久保玲聯名珍珠，愈來愈多時尚型男懂得將以往被認為是溫柔、女性化象徵的珍珠帥氣戴上身。迎接即將到來的父親節，MIKIMOTO亦有多款適合男性配戴之珠寶作品，在父親節獻上象徵幸福圓滿的珍珠，是更別具意義的選擇。

有機會出席正式場合穿著西裝的紳士型男爸爸，可以挑選造型優雅的珍珠胸針，以精湛技術雕琢貴金屬並鑲嵌日本Akoya珍珠，打造輕如鴻毛的羽毛造型胸針或與海洋、樹木等大自然為主題的設計，能為西裝畫龍點睛。而時尚型男父親，除了童心未泯的動物造型胸針可搭配於西裝、獵裝領口或是帽子等，也可選擇以具有力量感的幾何線條襯托珍珠的項鍊或耳針耳環，裝扮高雅又驚豔的個人風格。

MIKIMOTO M Collection系列，方中帶圓的幾何設計男女皆宜。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Collection系列，方中帶圓的幾何設計男女皆宜。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Kofuku no ki系列珍珠胸針18K白金搭配日本Akoya珍珠，76,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Kofuku no ki系列珍珠胸針18K白金搭配日本Akoya珍珠，76,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Coral Collection珍珠胸針純銀搭配日本Akoya珍珠，27,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Coral Collection珍珠胸針純銀搭配日本Akoya珍珠，27,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO企鵝造型胸針純銀搭配日本Akoya珍珠，10,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO企鵝造型胸針純銀搭配日本Akoya珍珠，10,000元。圖／MIKIMOTO提供
台北101旗艦店獨家MIKIMOTO海馬造型胸針，67,000元。圖／MIKIMOTO提供
台北101旗艦店獨家MIKIMOTO海馬造型胸針，67,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO羽毛造型胸針純銀搭配日本Akoya珍珠，16,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO羽毛造型胸針純銀搭配日本Akoya珍珠，16,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Bloom Collection珍珠花束造型胸針，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，21萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
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西裝 父親節

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