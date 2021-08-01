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杜娃黎波新MV古裝辣秀美胸 戴設計師珠寶扮柏捷頓富豪

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa

新一代歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）人美又敢穿，善長混搭街頭潮流和性感火辣，近日她在已故饒舌歌手Pop Smoke第二張專輯單曲「Demeanor」的MV中演出，嘗試被稱為「Royalcore」的假古裝造型風，比美「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）的超奢華古裝，杜娃黎波也不忘辣秀美胸事業線，身穿設計師Jean Paul Gaultier 1998年的骨董馬甲。杜娃的造型師，也是女神卡卡（Lady Gaga）的御用造型師Lorenzo Possoco還在IG上透露，為了彰顯古裝上流社會的奢華感，還特定向珠寶設計師Vram Minassian訂製華麗的珠寶。

在美國洛杉磯為許多名流設計製作訂製珠寶超過30多年的Vram Minassian來自敘利亞，長期以來一直是許多品牌的「藏鏡人」，為許多名牌珠寶操刀設計。不過2015年女兒誕生之後他忽然驚覺，自己似乎未能為後世留下什麼，因此於2016年創立自己的同名品牌VRAM。他的珠寶以有機的線條詮釋建築結構，深具異國風味，受到許多好萊塢明星的喜愛，除了杜娃，像是富二代明星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）等也都曾配戴他的作品出席公開場合。

設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa
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設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
設計師珠寶品牌VRAM的作品，以有機線條詮釋建築美學，帶有異國風情。圖／取自IG @vramjewelry
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa
杜娃黎波新MV中嘗試奢華古裝造型演出，配戴設計師珠寶品牌VRAM的作品。圖／取自IG @dualipa
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