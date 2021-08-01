日本新興明星蒸餾廠厚岸24節氣第三彈 「芒種」已到港

台灣自5月中旬疫情緊張後，居家防疫比例變高，也讓消費者的飲酒習慣隨之改變，飲酒場所由餐廳改為家中。以代理世界精緻烈酒聞名的酒如坊，於今年夏季推出來自日本新興蒸餾廠「厚岸」的24節氣系列第3彈——「芒種」日本單一麥芽威士忌，以及法國著名酒類電商La Maison Du Whisky自營的獨立裝瓶品牌「Artist」共二系列12款新品，讓宅在家的消費者有更多酒品選擇。

位於日本北海道厚岸町的厚岸蒸餾廠，2020年底首次以Full Bottle（700毫升）裝瓶推出的「24節氣」系列，受到全世界相當大的矚目。繼首支「寒露」日本單一麥芽威士忌之後，第2彈「雨水」調和威士忌也以獨特優雅的泥煤氣息，讓威士忌愛好者驚艷。

2021年5月底率先在日本推出了代表夏季節氣的第三彈「芒種」日本單一麥芽威士忌，即日起正式在台發售。

「芒種」是24節氣之中稻子結穗的時節，也是螢火蟲活躍的季節。北海道近年在螢火蟲再生運動的努力之下，過往減少的數量已經逐步增加。厚岸與鄰近釧路地區的濕地，是「平家螢火蟲」的棲息地，因此這支厚岸日本單一麥芽威士忌「芒種」，以深綠色瓶標繪上螢火蟲別具深意。

今年是法國知名威士忌電商La Maison Du Whisky旗下自營裝瓶品牌「Artist」10周年；自2011年開始，「Artist」都會在嚴格的選桶之後，推出令人驚艷無比的作品，並與不同的藝術家合作，為每年的作品設計一套獨特的藝術酒標。

2021年出品的「Artist #10」系列，精選知名蒸餾廠年份桶，總計共六款蘇格蘭單一麥芽威士忌，年份由10至40年，包括像麥卡倫30年、Caol Ila 40年等精彩且珍貴的酒款。

此外，「Artist Collective系列」的核心精神，就是希望能透過交流來激發靈感，今年的「Artist Collective 4.0系列」 自眾多蘇格蘭威士忌蒸餾廠中，精選出最能展現各個不同產區的優質酒桶。今年的酒標以「視覺陷阱」為主題，採用了法國設計學校中學生們的藝術作品，用二維的畫作展現威士忌風味中的三維立體感。

「Artist Collective 4.0系列」年份由5到13年共有6款商品，包括蘇格蘭蒸餾廠中極具質感的Caol Ila、Old Pulteney、Linkood等蒸餾廠的精選酒桶。

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