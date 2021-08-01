快訊

高球／7選手加賽奪銅 潘政琮4洞苦戰出線創歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本新興明星蒸餾廠厚岸24節氣第三彈 「芒種」已到港

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「Artist #10系列」精選知名蒸餾廠年份桶，包括六款蘇格蘭單一麥芽威士忌。圖／華揚國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Artist #10系列」精選知名蒸餾廠年份桶，包括六款蘇格蘭單一麥芽威士忌。圖／華揚國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣自5月中旬疫情緊張後，居家防疫比例變高，也讓消費者的飲酒習慣隨之改變，飲酒場所由餐廳改為家中。以代理世界精緻烈酒聞名的酒如坊，於今年夏季推出來自日本新興蒸餾廠「厚岸」的24節氣系列第3彈——「芒種」日本單一麥芽威士忌，以及法國著名酒類電商La Maison Du Whisky自營的獨立裝瓶品牌「Artist」共二系列12款新品，讓宅在家的消費者有更多酒品選擇。

位於日本北海道厚岸町的厚岸蒸餾廠，2020年底首次以Full Bottle（700毫升）裝瓶推出的「24節氣」系列，受到全世界相當大的矚目。繼首支「寒露」日本單一麥芽威士忌之後，第2彈「雨水」調和威士忌也以獨特優雅的泥煤氣息，讓威士忌愛好者驚艷。

2021年5月底率先在日本推出了代表夏季節氣的第三彈「芒種」日本單一麥芽威士忌，即日起正式在台發售。

「芒種」是24節氣之中稻子結穗的時節，也是螢火蟲活躍的季節。北海道近年在螢火蟲再生運動的努力之下，過往減少的數量已經逐步增加。厚岸與鄰近釧路地區的濕地，是「平家螢火蟲」的棲息地，因此這支厚岸日本單一麥芽威士忌「芒種」，以深綠色瓶標繪上螢火蟲別具深意。

今年是法國知名威士忌電商La Maison Du Whisky旗下自營裝瓶品牌「Artist」10周年；自2011年開始，「Artist」都會在嚴格的選桶之後，推出令人驚艷無比的作品，並與不同的藝術家合作，為每年的作品設計一套獨特的藝術酒標。

2021年出品的「Artist #10」系列，精選知名蒸餾廠年份桶，總計共六款蘇格蘭單一麥芽威士忌，年份由10至40年，包括像麥卡倫30年、Caol Ila 40年等精彩且珍貴的酒款。

此外，「Artist Collective系列」的核心精神，就是希望能透過交流來激發靈感，今年的「Artist Collective 4.0系列」 自眾多蘇格蘭威士忌蒸餾廠中，精選出最能展現各個不同產區的優質酒桶。今年的酒標以「視覺陷阱」為主題，採用了法國設計學校中學生們的藝術作品，用二維的畫作展現威士忌風味中的三維立體感。

「Artist Collective 4.0系列」年份由5到13年共有6款商品，包括蘇格蘭蒸餾廠中極具質感的Caol Ila、Old Pulteney、Linkood等蒸餾廠的精選酒桶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自北海道厚岸的「芒種」，以深綠色瓶標繪上螢火蟲別具深意。圖／華揚國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
來自北海道厚岸的「芒種」，以深綠色瓶標繪上螢火蟲別具深意。圖／華揚國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Artist Collective 4.0系列」酒標，以「視覺陷阱」為主題。圖／華揚國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Artist Collective 4.0系列」酒標，以「視覺陷阱」為主題。圖／華揚國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 螢火蟲 法國

延伸閱讀

阿根廷輕取日本收門票 東奧男籃8強名單出爐

藏家開搶！ 百富30年、40年經典包裝即將絕版

台灣限定！忍與第一神拳聯名威士忌 7-ELEVEN限量首賣

邀老爸喝一杯 5大類父親節「威士忌酒禮」推薦

相關新聞

Jolin姊姊也搶穿！Max Mara推7大藝術家T恤 慶祝70周年

夏季就是穿T恤的季節！一件有設計感的T恤簡單清爽就能打造搶眼造型，無論怎麼搭配方便又好看。今年迎接品牌誕生70周年的Ma...

比「買一送一」更狂！中華隊東奧奪牌越多 黑沃咖啡「免費送」越多

東奧賽事日漸炙熱，黑沃咖啡推出比「買一送一」更狂的優惠；只要中華隊奪得獎牌，就免費贈送獨家「黑金咖啡」，獎牌拿越多、黑沃...

壽司、蔬食都吃得到！爭鮮5品牌「父親節外帶餐」上桌

除了開放部門門市的內用服務之外，爭鮮餐飲集結旗下爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、爭鮮GOGO、MAGiC TOUCH点...

情人節禮物準備好了沒？高質感對表、輕珠寶買起來不傷荷包又能展心意

先把父親節放一邊，8月14日就是七夕情人節，你的禮物準備好了沒？從去年到今年，都因為疫情緣故沒能好好慶祝這紀念愛情的日子...

送「不限里程」北捷車票！Cold Stone鐵觀音冰飄茶香

連鎖冰品COLD STONE自即日起，跨界攜手慶祝25週年的台北捷運，推出聯名限定款「捷客愛找茶兒」冰淇淋，使用鐵觀音珍...

百貨萌商機「三麗鷗家族、飛天小女警」暑期快閃店開張

迎接暑假親子客，環球購物中心即日起至8月29日推出「YOSISTAMP呦嘻百分百 X 三麗鷗家族」主題聯名活動，貼圖「Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。