Jolin姊姊也搶穿！Max Mara推7大藝術家T恤慶祝70周年
夏季就是穿T恤的季節！一件有設計感的T恤簡單清爽就能打造搶眼造型，無論怎麼搭配方便又好看。今年迎接品牌誕生70周年的Max Mara，特別推出「7 for 70」紀念精選T恤系列，邀請7位藝術家進行創作，帶來主題各異其趣的設計，從動物、人像到字母組合，以素描、照片等方式呈現，在隨性悠閒的氛圍中傳遞迷人的藝術氣息。
對Max Mara來說，一件簡單的T恤就像是空白畫布，可以有無限可能盡情揮灑，更被視為「宣言服裝」，就像社群平台的貼文，可以為當下發聲。這次加入Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤系列創作的藝術家來自世界各地，所推出的作品也都擁有強烈風格，多年來也曾與Max Marau合作過，像是美國知名畫家威廉韋格曼 (William Wegman) 所拍攝的穿著Max Mara 101801駝色大衣的威瑪獵犬照片、法國時尚插畫大師弗朗索瓦貝爾圖德(François Berthoud) 的女子版畫肖像、俄羅斯藝術家瓦萊麗卡茲巴 (Valery Katsuba) 為2011年莫斯科「Coats!」展拍攝的莫斯科大劇院芭蕾舞蹈演員照片等等，都被呈現在T恤上。
本次推出紀念商品，入Max Mara也特別結合公益活動，讓70周年更有意義。即日起至8/31(二)止，只要購買Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤，Max Mara將捐贈部分所得予台灣世界展望會「國內貧童遠距學習計畫」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言