Jolin姊姊也搶穿！Max Mara推7大藝術家T恤慶祝70周年

夏季就是穿T恤的季節！一件有設計感的T恤簡單清爽就能打造搶眼造型，無論怎麼搭配方便又好看。今年迎接品牌誕生70周年的Max Mara，特別推出「7 for 70」紀念精選T恤系列，邀請7位藝術家進行創作，帶來主題各異其趣的設計，從動物、人像到字母組合，以素描、照片等方式呈現，在隨性悠閒的氛圍中傳遞迷人的藝術氣息。

對Max Mara來說，一件簡單的T恤就像是空白畫布，可以有無限可能盡情揮灑，更被視為「宣言服裝」，就像社群平台的貼文，可以為當下發聲。這次加入Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤系列創作的藝術家來自世界各地，所推出的作品也都擁有強烈風格，多年來也曾與Max Marau合作過，像是美國知名畫家威廉韋格曼 (William Wegman) 所拍攝的穿著Max Mara 101801駝色大衣的威瑪獵犬照片、法國時尚插畫大師弗朗索瓦貝爾圖德(François Berthoud) 的女子版畫肖像、俄羅斯藝術家瓦萊麗卡茲巴 (Valery Katsuba) 為2011年莫斯科「Coats!」展拍攝的莫斯科大劇院芭蕾舞蹈演員照片等等，都被呈現在T恤上。