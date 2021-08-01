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Jolin姊姊也搶穿！Max Mara推7大藝術家T恤慶祝70周年

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
知名插畫家弗朗索瓦·貝爾圖德(François Berthoud) 的版畫作品，17,800元。圖／Max Mara提供
知名插畫家弗朗索瓦·貝爾圖德(François Berthoud) 的版畫作品，17,800元。圖／Max Mara提供

夏季就是穿T恤的季節！一件有設計感的T恤簡單清爽就能打造搶眼造型，無論怎麼搭配方便又好看。今年迎接品牌誕生70周年的Max Mara，特別推出「7 for 70」紀念精選T恤系列，邀請7位藝術家進行創作，帶來主題各異其趣的設計，從動物、人像到字母組合，以素描、照片等方式呈現，在隨性悠閒的氛圍中傳遞迷人的藝術氣息。

對Max Mara來說，一件簡單的T恤就像是空白畫布，可以有無限可能盡情揮灑，更被視為「宣言服裝」，就像社群平台的貼文，可以為當下發聲。這次加入Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤系列創作的藝術家來自世界各地，所推出的作品也都擁有強烈風格，多年來也曾與Max Marau合作過，像是美國知名畫家威廉韋格曼 (William Wegman) 所拍攝的穿著Max Mara 101801駝色大衣的威瑪獵犬照片、法國時尚插畫大師弗朗索瓦貝爾圖德(François Berthoud) 的女子版畫肖像、俄羅斯藝術家瓦萊麗卡茲巴 (Valery Katsuba) 為2011年莫斯科「Coats!」展拍攝的莫斯科大劇院芭蕾舞蹈演員照片等等，都被呈現在T恤上。

本次推出紀念商品，入Max Mara也特別結合公益活動，讓70周年更有意義。即日起至8/31(二)止，只要購買Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤，Max Mara將捐贈部分所得予台灣世界展望會「國內貧童遠距學習計畫」。

傳奇大師布魯內塔 (Brunetta) 女士的草稿與素描作品，17,800元。圖／Max Mara提供
傳奇大師布魯內塔 (Brunetta) 女士的草稿與素描作品，17,800元。圖／Max Mara提供
梁靜茹穿著Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤。圖／摘自IG
梁靜茹穿著Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤。圖／摘自IG
美國知名畫家威廉韋格曼 (William Wegman) 所拍攝的穿著Max Mara 101801駝色大衣的威瑪獵犬照片作品，17,800元。圖／Max Mara提供
美國知名畫家威廉韋格曼 (William Wegman) 所拍攝的穿著Max Mara 101801駝色大衣的威瑪獵犬照片作品，17,800元。圖／Max Mara提供
曾經拍攝過泰迪熊大衣的攝影師布裡吉特尼德邁爾 (Brigitte Niedermair) 受義大利文藝復興時期的繪畫作品靈感啟發的作品，17,800元。圖／Max Mara提供
曾經拍攝過泰迪熊大衣的攝影師布裡吉特尼德邁爾 (Brigitte Niedermair) 受義大利文藝復興時期的繪畫作品靈感啟發的作品，17,800元。圖／Max Mara提供
今年迎接品牌誕生70周年的Max Mara，特別推出「7 for 70」紀念精選T恤系列。圖／Max Mara提供
今年迎接品牌誕生70周年的Max Mara，特別推出「7 for 70」紀念精選T恤系列。圖／Max Mara提供
由埃貝爾托卡博尼 (Erberto Carboni) 作品中汲取靈感，於2021秋冬米蘭時裝秀上亮相的設計圖案，17,800元。圖／Max Mara提供
由埃貝爾托卡博尼 (Erberto Carboni) 作品中汲取靈感，於2021秋冬米蘭時裝秀上亮相的設計圖案，17,800元。圖／Max Mara提供
Jolin姊姊、時尚KOL蔡旻紋穿著Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤。圖／摘自IG
Jolin姊姊、時尚KOL蔡旻紋穿著Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤。圖／摘自IG
布萊恩格裡姆伍德 (Brian Grimwood) 創作的迷人海軍風作品，也Max Mara 2016春夏時裝秀的主打元素，17,800元。圖／Max Mara提供
布萊恩格裡姆伍德 (Brian Grimwood) 創作的迷人海軍風作品，也Max Mara 2016春夏時裝秀的主打元素，17,800元。圖／Max Mara提供
瓦萊麗卡茲巴 (Valery Katsuba) 為2011年莫斯科Coats!展拍攝的莫斯科大劇院芭蕾舞蹈演員照片，畫面頗具詩意，17,800元。圖／Max Mara提供
瓦萊麗卡茲巴 (Valery Katsuba) 為2011年莫斯科Coats!展拍攝的莫斯科大劇院芭蕾舞蹈演員照片，畫面頗具詩意，17,800元。圖／Max Mara提供

藝術家 莫斯科

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