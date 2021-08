Jolin姊姊也搶穿！Max Mara推7大藝術家T恤慶祝70周年

夏季就是穿T恤的季節!一件有設計感的T恤簡單清爽就能打造搶眼造型,無論怎麼搭配方便又好看。今年迎接品牌誕生70周年的Max Mara,特別推出「7 for 70」紀念精選T恤系列,邀請7位藝術家進行創作,帶來主題各異其趣的設計,從動物、人像到字母組合,以素描、照片等方式呈現,在隨性悠閒的氛圍中傳遞迷人的藝術氣息。

對Max Mara來說,一件簡單的T恤就像是空白畫布,可以有無限可能盡情揮灑,更被視為「宣言服裝」,就像社群平台的貼文,可以為當下發聲。這次加入Max Mara「7 for 70」紀念精選T恤系列創作的藝術家來自世界各地,所推出的作品也都擁有強烈風格,多年來也曾與Max Marau合作過,像是美國知名畫家威廉韋格曼 (William Wegman) 所拍攝的穿著Max Mara 101801駝色大衣的威瑪獵犬照片、法國時尚插畫大師弗朗索瓦貝爾圖德(François Berthoud) 的女子版畫肖像、俄羅斯藝術家瓦萊麗卡茲巴 (Valery Katsuba) 為2011年莫斯科「Coats!」展拍攝的莫斯科大劇院芭蕾舞蹈演員照片等等,都被呈現在T恤上。