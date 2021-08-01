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壽司、蔬食都吃得到！爭鮮5品牌「父親節外帶餐」上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
爭先食蔬此次推出「食蔬盛宴」，原價670元，優惠價580元。圖／爭鮮餐飲提供
爭先食蔬此次推出「食蔬盛宴」，原價670元，優惠價580元。圖／爭鮮餐飲提供

除了開放部門門市的內用服務之外，爭鮮餐飲集結旗下爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、爭鮮GOGO、MAGiC TOUCH点爭鮮、爭先食蔬等5個品牌，首度推出5款父親節外帶餐盒，包括有壽司、蔬食等選擇，滿足爸爸們的不同喜好。另外還有加價購優惠、滿額贈禮等不同方案。

爭鮮迴轉壽司& SUSHiPLUS自8月2日至8月8日期間，推出「霸8鮭親豪華宴」，內含有鮭魚、甜蝦、鮮蝦、鮭魚卵等多款壽司與配料，其中也將鮭魚親子裝飾成數字「8」，藉此表達對父親的心意，原價540元，優惠價460元，另外還可享絕鮮三品盛加購價180元（原價210元）、扇貝茶碗蒸加價購100元（原價120元）。

爭鮮GOGO則推出「爸氣滿滿」，內含鮭魚、生干貝、牛五花、蒲燒鰻等海陸7味25貫，並且附上毛豆與煎茶，每套520元。8月2日至8月8日期間，消費滿200元，可獲得NATURE VALLEY「天然谷花生巧克力大豆蛋白棒」1個（可累贈），為爸爸補充滿滿能量。

MAGiC TOUCH点爭鮮自即日起至8月8日期間限時推出「霸氣海陸雙饗」，吃得到厚切干貝、巨無霸大蝦、彈牙花枝、舒肥菲力、鹽蔥伊比利豬、煙燻櫻桃鴨等10種食材，另附上葡萄風味氣泡水解暑氣，每套原價680元，優惠價588元，加購刺身4品（280元）即可享合購優惠價830元。另外「鮮芒酸辣鮭」、「鮮芒酸辣蝦卷」2款新品，也將於8月3日起上市。

主打蔬食料理的爭先食蔬，此次推出「食蔬盛宴」，綜合多款無國界蔬食創意料理搭配飲品，原價670元，優惠價580元。內用消費者凡點瑪格麗特披薩（原價100元）或野菇披薩（原價120元），均一優惠價88元。即日起至8月8日，單筆消費滿600元，加送爭鮮帆布袋1個。

MAGiC TOUCH点爭鮮新推出「鮮芒酸辣鮭」、「鮮芒酸辣蝦卷」2款新品。圖／爭鮮餐飲提供
MAGiC TOUCH点爭鮮新推出「鮮芒酸辣鮭」、「鮮芒酸辣蝦卷」2款新品。圖／爭鮮餐飲提供
爭鮮GOGO「爸氣滿滿」，售價520元。圖／爭鮮餐飲提供
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爭鮮迴轉壽司& SUSHiPLUS推出「霸8鮭親豪華宴」，原價540元，優惠價460元。圖／爭鮮餐飲提供
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MAGiC TOUCH点爭鮮限時推出「霸氣海陸雙饗」，每套原價680元，優惠價588元。圖／爭鮮餐飲提供
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爭鮮 壽司 鮭魚

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