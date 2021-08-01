情人節禮物準備好了沒？高質感對表、輕珠寶買起來不傷荷包又能展心意

先把父親節放一邊，8月14日就是七夕情人節，你的禮物準備好了沒？從去年到今年，都因為疫情緣故沒能好好慶祝這紀念愛情的日子；所以無論是以輕珠寶還是高質感對表，除了彰顯心意還能讓兩人感情再加溫，而且不傷荷包，還有什麼更好的選擇呢？

因應七夕到來，流行腕表品牌Daniel Wellington推出Elevation collection飾品系列。是品牌首次以幾何圖樣融入項鍊與戒指的設計中，呈現出如同萬花筒視覺效果，透過鍍玫瑰金與銀色精鋼的手法，帶出輕奢光澤。這系列的戒指或是項鍊墜飾，皆由三種不同型態的圓環組成。第一層圓環由兩個細窄的圓環組成，外側由排列整齊的立體菱格狀組成；第二層中間的圓環以經典戒指Classic Ring為原型，中部刻有Daniel Wellington的品牌名稱。最外一圈由立體三角錐形排列組成，在光線的照射下，能折射出更為銳利的光線，讓人目眩神迷。

而台灣腕表品牌希奧朵拉Theodora's則運用經典Hera以及Apollo系列組成多樣對表、對飾禮盒，讓情人們能夠有著相似設計的紀念表款。像是Hera系列情人節禮盒就以玫瑰金表盤搭配翡翠綠穩重一致的視覺配色，帶來前所未有的俐落感。為了滿足日常搭配需求每一系列表款皆具備快拆式表帶，輕鬆切換於休閒與正式之間。不僅有對表組合，Theodora's還提供了Apollo表搭配精鋼C型手環禮盒，讓人表達心意不出錯。

Daniel Wellington Elevation collection系列戒指1,990元、項鍊2,990元。圖／Daniel Wellington提供

Theodora's七夕禮盒女款 Apollo腕表3,928元。圖／Theodora's提供

Daniel Wellington Elevation collection系列戒指1,990元。圖／Daniel Wellington提供