送「不限里程」北捷車票！Cold Stone鐵觀音冰飄茶香

連鎖冰品COLD STONE自即日起，跨界攜手慶祝25週年的台北捷運，推出聯名限定款「捷客愛找茶兒」冰淇淋，使用鐵觀音珍珠奶茶為概念所設計，帶有濃郁茶香，並且加贈「發財金車票」，可以不限里程搭乘台北捷運2次。

此次COLD STONE與台北捷運聯名推出的「捷客愛找茶兒」冰淇淋，使用台北捷運熱門站「木柵」的鐵觀音，製作成鐵觀音冰淇淋，再拌入香奶冰淇淋及派皮餅乾，呈現出視覺漸層感，最後上方則加上黑糖珍珠與鐵觀音茶粉，營造出悠長的茶韻滋味，每杯售價140～240元，限時於即日起至9月16日期間供應，售完為止。活動期間於雙北門市購買一杯捷客愛找茶兒，就加贈「發財金車票」，雙面以「發」、「金元寶」、「財」字為設計元素，並且可搭乘台北捷運不限里程2次。