聽新聞
test
0:00 / 0:00
送「不限里程」北捷車票！Cold Stone鐵觀音冰飄茶香
連鎖冰品COLD STONE自即日起，跨界攜手慶祝25週年的台北捷運，推出聯名限定款「捷客愛找茶兒」冰淇淋，使用鐵觀音珍珠奶茶為概念所設計，帶有濃郁茶香，並且加贈「發財金車票」，可以不限里程搭乘台北捷運2次。
此次COLD STONE與台北捷運聯名推出的「捷客愛找茶兒」冰淇淋，使用台北捷運熱門站「木柵」的鐵觀音，製作成鐵觀音冰淇淋，再拌入香奶冰淇淋及派皮餅乾，呈現出視覺漸層感，最後上方則加上黑糖珍珠與鐵觀音茶粉，營造出悠長的茶韻滋味，每杯售價140～240元，限時於即日起至9月16日期間供應，售完為止。活動期間於雙北門市購買一杯捷客愛找茶兒，就加贈「發財金車票」，雙面以「發」、「金元寶」、「財」字為設計元素，並且可搭乘台北捷運不限里程2次。
即日起至8月31日期間，也加碼推出「捷運請客 歡樂就在COLD STONE」活動，凡加入台北捷運GO的APP會員並參與活動，天天有機會抽中價值235元的冰淇淋組、冰淇淋買1送1等優惠贈禮；9月1日至9月16日期間，購買「捷客愛找茶兒」並登錄序號，也有機會抽中iPhone12。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言