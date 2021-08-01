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送「不限里程」北捷車票！Cold Stone鐵觀音冰飄茶香

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
凡購買「捷客愛找茶兒」冰淇淋，就能獲得「發財金車票」。圖／COLD STONE提供
凡購買「捷客愛找茶兒」冰淇淋，就能獲得「發財金車票」。圖／COLD STONE提供

連鎖冰品COLD STONE自即日起，跨界攜手慶祝25週年的台北捷運，推出聯名限定款「捷客愛找茶兒」冰淇淋，使用鐵觀音珍珠奶茶為概念所設計，帶有濃郁茶香，並且加贈「發財金車票」，可以不限里程搭乘台北捷運2次。

此次COLD STONE與台北捷運聯名推出的「捷客愛找茶兒」冰淇淋，使用台北捷運熱門站「木柵」的鐵觀音，製作成鐵觀音冰淇淋，再拌入香奶冰淇淋及派皮餅乾，呈現出視覺漸層感，最後上方則加上黑糖珍珠與鐵觀音茶粉，營造出悠長的茶韻滋味，每杯售價140～240元，限時於即日起至9月16日期間供應，售完為止。活動期間於雙北門市購買一杯捷客愛找茶兒，就加贈「發財金車票」，雙面以「發」、「金元寶」、「財」字為設計元素，並且可搭乘台北捷運不限里程2次。

即日起至8月31日期間，也加碼推出「捷運請客 歡樂就在COLD STONE」活動，凡加入台北捷運GO的APP會員並參與活動，天天有機會抽中價值235元的冰淇淋組、冰淇淋買1送1等優惠贈禮；9月1日至9月16日期間，購買「捷客愛找茶兒」並登錄序號，也有機會抽中iPhone12。

COLD STONE攜手台北捷運，推出聯名限定款「捷客愛找茶兒」冰淇淋圖／COLD STONE提供
COLD STONE攜手台北捷運，推出聯名限定款「捷客愛找茶兒」冰淇淋圖／COLD STONE提供
「發財金車票」帶有「發」、「金元寶」等元素，並可不限車程搭乘台北捷運2次。圖／COLD STONE提供
「發財金車票」帶有「發」、「金元寶」等元素，並可不限車程搭乘台北捷運2次。圖／COLD STONE提供

捷運 北捷 冰淇淋

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