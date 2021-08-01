百貨萌商機「三麗鷗家族、飛天小女警」暑期快閃店開張

迎接暑假親子客，環球購物中心即日起至8月29日推出「YOSISTAMP呦嘻百分百 X 三麗鷗家族」主題聯名活動，貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」攜手「三麗鷗家族」Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥及酷企鵝等人氣卡通明星大集合，除了在新北中和打造限定快閃店，全台7店也齊推聯名限定會員禮及打卡點。同時，8月31日前在新光三越信義A11館1樓則有「飛天小女警主題快閃店」，搶攻暑期萌商機。

「YOSISTAMP呦嘻百分百 X 三麗鷗家族」主題聯名快閃店即日起至9月13日，在環球購物中心新北中和店登場，快閃店入口設置6米高的「YOSISTAMP兔兔百分百 X Hello Kitty」超巨型氣球，快閃店以「夏季咖啡店」為主題設計近4米長的打卡牆。

快閃店也有超過20款的「YOSISTAMP呦嘻百分百 X 三麗鷗家族」聯名款可收藏，另有近百項的YOSISTAMP呦嘻百分百、三麗鷗家族周邊商品。不出門也能透過環球Online線上購物同步搶購，滿399元享免運費。

環球購物中心也推出「YOSISTAMP呦嘻百分百 X 三麗鷗家族」多款聯名限定商品，回饋會員消費滿額兌換。另外全台七店：新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市也都有「YOSISTAMP呦嘻百分百 X 三麗鷗家族-夏季嬉遊趣」不同造型打卡佈置。