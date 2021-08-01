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網羅5款經典包 LOEWE迷你包禮盒可能是七夕最佳選擇！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
LOEWE在七夕前夕打造了一款珍藏版禮盒，裡頭裝了5款經典包的迷你尺寸。圖／LOEWE提供
LOEWE在七夕前夕打造了一款珍藏版禮盒，裡頭裝了5款經典包的迷你尺寸。圖／LOEWE提供

之前我們才看到新一季許多品牌都紛紛推出迷你包新品，而LOEWE也在七夕前夕打造了一款珍藏版禮盒，裡頭裝了5款經典包的迷你尺寸，小巧玲瓏的組合實在是非常值得收藏！

這次的珍藏版禮盒內有Puzzle、Hammock、Gate、Flamenco及Balloon 5款LOEWE品牌標誌性經典包款的縮小版，其中nano Gate及nano Hammock超迷你版是專為禮盒而製作，而nano Puzzle、nano Balloon及nano Flamenco也選用禮盒專屬的限定色，一整盒鮮黃、原色紅、粉紅、湖水藍及草綠的小巧包，都是用高級柔軟小牛皮製成，帶出門是包款同時也是配件，就算擺著也是賞心悅目。

不只內容物討喜，禮盒的包裝也有典故，是採取向日本傳統手工藝致敬的概念。木盒設計以傳統桐箱為藍本，由日本工匠以輕巧桐木製作，這其中也傳遞出「日本人一般以桐箱盛載禮物或收藏貴重物品」的傳統。盒蓋以鐳射雕刻LOEWE Anagram標誌點綴，盒內每個間隔的小牛皮襯裡與包款顏色呼應，上面也可找到燙金包款名稱字樣，處處是巧思。

最後，外盒繫上的真田帶(真田紐)是另一種日本傳統工藝，古代日本武士用這種編織幼帶來捆紮劍柄及武器，由於帶子堅韌實用後來變化出更多用途，而不同的顏色組合有代表不同家族的含義。

這麼一個內外都講究的禮盒，5種包款一次網羅又能解決選擇障礙症的問題，是不是很適合當作七夕送給另一半的禮物呢？

這次的珍藏版禮盒內有Puzzle、Hammock、Gate、Flamenco及Balloon五款LOEWE品牌標誌性經典包款的縮小版。圖／LOEWE提供
這次的珍藏版禮盒內有Puzzle、Hammock、Gate、Flamenco及Balloon五款LOEWE品牌標誌性經典包款的縮小版。圖／LOEWE提供
這珍藏級禮盒是馬德里LOEWE工坊資深工匠的技術結晶。圖／LOEWE提供
這珍藏級禮盒是馬德里LOEWE工坊資深工匠的技術結晶。圖／LOEWE提供
這次的珍藏版禮盒內有Puzzle、Hammock、Gate、Flamenco及Balloon五款LOEWE品牌標誌性經典包款的縮小版。圖／LOEWE提供
這次的珍藏版禮盒內有Puzzle、Hammock、Gate、Flamenco及Balloon五款LOEWE品牌標誌性經典包款的縮小版。圖／LOEWE提供
LOEWE在七夕前夕打造了一款珍藏版禮盒，裡頭裝了5款經典包的迷你尺寸。圖／LOEWE提供
LOEWE在七夕前夕打造了一款珍藏版禮盒，裡頭裝了5款經典包的迷你尺寸。圖／LOEWE提供
LOEWE獨家超迷你經典包款珍藏級禮盒，25萬5,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE獨家超迷你經典包款珍藏級禮盒，25萬5,000元。圖／LOEWE提供
木盒設計以傳統桐箱為藍本，由日本工匠以輕巧桐木製作，這其中也傳遞出「日本人一般以桐箱盛載禮物或收藏貴重物品」的傳統。圖／LOEWE提供
木盒設計以傳統桐箱為藍本，由日本工匠以輕巧桐木製作，這其中也傳遞出「日本人一般以桐箱盛載禮物或收藏貴重物品」的傳統。圖／LOEWE提供
LOEWE在七夕前夕打造了一款珍藏版禮盒，裡頭裝了5款經典包的迷你尺寸。圖／LOEWE提供
LOEWE在七夕前夕打造了一款珍藏版禮盒，裡頭裝了5款經典包的迷你尺寸。圖／LOEWE提供

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