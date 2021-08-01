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想來件「賽末點」T恤嗎？麟洋配奪金牌周邊產品秒上市
台灣羽球雙人組合李洋與王齊麟昨晚在東京奧運勇奪金牌，舉國歡騰，網友們除了紛紛打趣希望CP感超強的他們「原地結婚」之外，關於昨晚賽場的花絮更延伸到場外，甚至已經出現周邊產品！
昨晚球賽的第二局賽末點，李洋與王齊麟最後回擊的那一球在挑戰成功後被判為界內，順利取得勝利拿下東京奧運男子羽球雙打冠軍，當時重播判定的鷹眼系統動畫被網友玩瘋了，因為剛好白色邊線形成一個「T」字，所以不少人就順勢在後方加上「AIWAN」變成台灣的英文，還合成到頒獎時的中華奧會代表旗幟上。
更有人把該球落點的影子改成台灣島嶼的形狀，連球場地板的顏色也被封為「辱華綠」呼應昨晚微博中國網友的怒氣，甚至連相關圖樣的T恤產品也真的上架開賣，網友的各種創意也讓這場比賽增添很多有趣的話題。此時此刻，你是不是也想來件麟洋組合冠軍T恤呢？
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