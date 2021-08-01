慶祝奧運再奪金牌 福壽山農場今連3天住宿全部打65折

福壽山農場今天表示，為慶祝我國奧運再奪金，農場超開心，推住宿優惠快閃活動，今天起連3天，農場住宿都打65折，許多人上網說優惠來得急又快，來不及排休假時間上山住宿。

福壽山農場表示，昨晚全台的街頭巷尾，大家都聽到歡呼聲，東京奧運昨晚進行精采的羽球男子雙人金牌戰，台灣選手王齊麟、李洋以直落二勇奪金牌，為這次奧運再添一枚金牌，台灣選手持續表現亮眼，福壽山農場實在太開心，所以決定要瘋狂慶祝，今天起到8月3日，推住宿全部通通打65折，與台灣選手共享榮耀。

福壽山農場位於中央山脈與雪山山脈之間，每年夏天住宿旅遊人多，農場今天公布住宿優惠快閃，有人在農場粉專留言，他已訂11月住宿，是否有優惠，也有人說可惜，他本來訂明天到福壽山農場住宿，臨時取消，錯過這波優惠。