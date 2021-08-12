男友們別驚慌！七夕推薦餐廳這不就來了嗎？燈光美、氣氛佳 這樣吃感情大加溫
七夕想耍浪漫？MENU小編替你助攻！7間美味餐廳+2間絕美蛋糕推薦給你！單身的朋友想告白也有機會脫單！
台北市/大安區
台北市/松山區
台北市/內湖區
橘色餐飲集團旗下的品牌，以高級感吧台為主視覺的頂級單人鍋物。日式壽喜燒或昆布柴魚湯湯頭搭配頂級肉品，油花分布均勻、肉質細嫩！每一樣食材都是精心挑選，防疫期間可以線上訂餐，任何鍋物皆可代客烹調，如有需要記得註記呦！（MENU美食誌踮踮一號提供）
新北市/新店區
新店必吃的西班牙餐酒館，有下酒小品、燉飯、主餐、甜點及酒精飲品。餐點品項不多，但道道經典！海鮮烤飯的海鮮量很多、燉飯入味，兩人分一份恰恰好！現在有多樣防疫餐盒、酒類，到店外帶75折，外送有Olí 專車且免外送費！（MENU美食誌Ashley提供）
桃園市/龜山區
在林口長庚附近小有名氣的壽司店，目前仍不開放內用。若在七夕有開放內用，必點浪漫愛情摩天輪，將十貫壽司置於摩天輪上非常壯觀！還有多種握壽司、丼飯、日式熟食等，就算僅限外帶也有54種握壽司，建議先提前電話訂購呦！（MENU美食誌羅家菱提供）
高雄市/鹽埕區
高雄市/岡山區
台北市/大安區、中正區｜台中市/西區
台北市（網路訂購）
美美的杯子蛋糕擠上玫瑰花，使用天然水果製作擠花！不管是送情人或是在母親節送媽媽都非常合適！他們家的捧花蛋糕也非常美麗，滿滿的花佈在蛋糕上，簡直是藝術品！近期因店面租約到期只能至官網或Ubereats訂購。 （MENU美食誌Sammi Tsai提供）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！
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