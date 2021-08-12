男友們別驚慌！七夕推薦餐廳這不就來了嗎？燈光美、氣氛佳 這樣吃感情大加溫

七夕想耍浪漫？MENU小編替你助攻！7間美味餐廳+2間絕美蛋糕推薦給你！單身的朋友想告白也有機會脫單！

K.D Bistro Taipei

台北市/大安區

ALLEZ BISTRO

台北市/松山區

Extension 1 by 橘色

台北市/內湖區

橘色餐飲集團旗下的品牌，以高級感吧台為主視覺的頂級單人鍋物。日式壽喜燒或昆布柴魚湯湯頭搭配頂級肉品，油花分布均勻、肉質細嫩！每一樣食材都是精心挑選，防疫期間可以線上訂餐，任何鍋物皆可代客烹調，如有需要記得註記呦！（MENU美食誌踮踮一號提供）

Olí

新北市/新店區

新店必吃的西班牙餐酒館，有下酒小品、燉飯、主餐、甜點及酒精飲品。餐點品項不多，但道道經典！海鮮烤飯的海鮮量很多、燉飯入味，兩人分一份恰恰好！現在有多樣防疫餐盒、酒類，到店外帶75折，外送有Olí 專車且免外送費！（MENU美食誌Ashley提供）

一將壽司 One Show Sushi

桃園市/龜山區

在林口長庚附近小有名氣的壽司店，目前仍不開放內用。若在七夕有開放內用，必點浪漫愛情摩天輪，將十貫壽司置於摩天輪上非常壯觀！還有多種握壽司、丼飯、日式熟食等，就算僅限外帶也有54種握壽司，建議先提前電話訂購呦！（MENU美食誌羅家菱提供）

新統一牛排館

高雄市/鹽埕區

A-STEAK 牛排餐酒館

高雄市/岡山區

BAC

台北市/大安區、中正區｜台中市/西區

美到翻的 情人節 限定蛋糕！每片巧克力花瓣都是甜點師傅親手捏製！內餡是湯種巧克力戚風與生巧克力餡苦甜不甜膩！鮮紅的玫瑰是西洋情人節限定色，七夕則是含蓄浪漫的粉色，內餡也不同！3.5吋兩個人分剛剛好，不提供外縣市宅配服務哦！(MENU美食誌 freedom貪吃鬼 提供）

Felicitas Pâtissérie

台北市（網路訂購）

美美的杯子蛋糕擠上玫瑰花，使用天然水果製作擠花！不管是送情人或是在母親節送媽媽都非常合適！他們家的捧花蛋糕也非常美麗，滿滿的花佈在蛋糕上，簡直是藝術品！近期因店面租約到期只能至官網或Ubereats訂購。 （MENU美食誌Sammi Tsai提供）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還想知道其他更好吃的宅配甜點？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！