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個性歌姬新「飾」力 魏如昀、?te壞特將珍貴時刻隨身帶
以串飾創造「個人化」首飾而在全球掀起串飾風潮的丹麥品牌Pandora，今秋將個人化首飾提升到全新層次！全新秋季系列除了在串飾的造型和設計上有嶄新的巧心，多款創新串飾釦環將個人化的概念，延伸到耳環、包包或腰間，穿戴出耳目一新的玩味造型。兩個不同世代的個性歌姬魏如昀與?te壞特，就率先示範新品的穿搭，為自己「串」上個人風格與精采故事。
隨著耳環在自拍時代成為最重要的飾品，秋季一口氣推出三款可串入串飾的耳環，最多可搭配3顆串飾或吊飾，一拆一扣即可輕易將串飾串上，隨時隨地轉換造型。而2款全新手環，愛心款的釦頭設計有別以往，除了可在手鍊鍊身綴上串飾外，愛心釦環處亦可串入2顆吊飾，另一款璀璨釦頭雙圈手鍊，也讓造型增添更多可能。除了身上配戴的飾品，還有裝飾隨身小物的各式釦環：2種尺寸的包包釦環、綴有品牌經典logo吊牌的鑰匙釦環、以及可以發揮創意掛在不同地方的心形釦環。
魏如昀表示，「把所有喜歡的東西一起戴著，是很幸福的感覺，我相信我喜歡的東西會為我帶來好運。」，她喜歡透過Pandora具象徵性的小串飾把所有珍藏的事物時時收納在身邊，而且現在還多了包包釦環與鑰匙釦環可以串串飾，讓她可以收納更多珍貴的記憶。而?te壞特也認為，不戴首飾的時候將串飾串在包包釦環或鑰匙釦環上，除了營造視覺重點，也讓她利用隨性穿搭的方式，提醒自己生命中最重要的時刻。
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