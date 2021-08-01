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個性歌姬新「飾」力 魏如昀、?te壞特將珍貴時刻隨身帶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Pandora 925銀璀璨釦頭雙圈手鍊，5,380元。圖／Pandora提供
Pandora 925銀璀璨釦頭雙圈手鍊，5,380元。圖／Pandora提供

以串飾創造「個人化」首飾而在全球掀起串飾風潮的丹麥品牌Pandora，今秋將個人化首飾提升到全新層次！全新秋季系列除了在串飾的造型和設計上有嶄新的巧心，多款創新串飾釦環將個人化的概念，延伸到耳環、包包或腰間，穿戴出耳目一新的玩味造型。兩個不同世代的個性歌姬魏如昀與?te壞特，就率先示範新品的穿搭，為自己「串」上個人風格與精采故事。

隨著耳環在自拍時代成為最重要的飾品，秋季一口氣推出三款可串入串飾的耳環，最多可搭配3顆串飾或吊飾，一拆一扣即可輕易將串飾串上，隨時隨地轉換造型。而2款全新手環，愛心款的釦頭設計有別以往，除了可在手鍊鍊身綴上串飾外，愛心釦環處亦可串入2顆吊飾，另一款璀璨釦頭雙圈手鍊，也讓造型增添更多可能。除了身上配戴的飾品，還有裝飾隨身小物的各式釦環：2種尺寸的包包釦環、綴有品牌經典logo吊牌的鑰匙釦環、以及可以發揮創意掛在不同地方的心形釦環。

魏如昀表示，「把所有喜歡的東西一起戴著，是很幸福的感覺，我相信我喜歡的東西會為我帶來好運。」，她喜歡透過Pandora具象徵性的小串飾把所有珍藏的事物時時收納在身邊，而且現在還多了包包釦環與鑰匙釦環可以串串飾，讓她可以收納更多珍貴的記憶。而?te壞特也認為，不戴首飾的時候將串飾串在包包釦環或鑰匙釦環上，除了營造視覺重點，也讓她利用隨性穿搭的方式，提醒自己生命中最重要的時刻。

Pandora心型鍍14k玫瑰金項鍊環，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora心型鍍14k玫瑰金項鍊環，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora蛇鍊圖騰925銀雙圈耳環，2,880元。圖／PANDORA提供
Pandora蛇鍊圖騰925銀雙圈耳環，2,880元。圖／PANDORA提供
魏如昀配戴Pandora秋季新品，創造個人風格。圖／PANDORA提供
魏如昀配戴Pandora秋季新品，創造個人風格。圖／PANDORA提供
Pandora 925銀包包釦環（小），2,880元。圖／Pandora提供
Pandora 925銀包包釦環（小），2,880元。圖／Pandora提供
魏如昀配戴Pandora秋季新品，創造個人風格。圖／PANDORA提供
魏如昀配戴Pandora秋季新品，創造個人風格。圖／PANDORA提供
Pandora 925銀鑰匙釦環，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora 925銀鑰匙釦環，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora 925銀愛心釦環手鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora 925銀愛心釦環手鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora蛇鍊圖騰925銀單圈耳環，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora蛇鍊圖騰925銀單圈耳環，2,080元。圖／Pandora提供
個性歌手魏如昀與?te壞特親自搭配Pandora創造別具個人特色的風格造型。圖／PANDORA提供
個性歌手魏如昀與?te壞特親自搭配Pandora創造別具個人特色的風格造型。圖／PANDORA提供
魏如昀配戴Pandora秋季新品，創造個人風格。圖／PANDORA提供
魏如昀配戴Pandora秋季新品，創造個人風格。圖／PANDORA提供
個性歌手?te壞特親自搭配Pandora創造別具個人特色的風格造型。圖／PANDORA提供
個性歌手?te壞特親自搭配Pandora創造別具個人特色的風格造型。圖／PANDORA提供
個性歌手?te壞特親自搭配Pandora創造別具個人特色的風格造型。圖／PANDORA提供
個性歌手?te壞特親自搭配Pandora創造別具個人特色的風格造型。圖／PANDORA提供
個性歌手?te壞特親自搭配Pandora創造別具個人特色的風格造型。圖／PANDORA提供
個性歌手?te壞特親自搭配Pandora創造別具個人特色的風格造型。圖／PANDORA提供

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