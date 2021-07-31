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懶人包／狂賀「麟洋配」東奧奪金！「4大超商最新限時優惠」一次看

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
慶祝羽球男子雙打東奧奪金，7-ELEVEN門市8月1日、8月2日限時兩天推出CITY CAFE大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供
慶祝羽球男子雙打東奧奪金，7-ELEVEN門市8月1日、8月2日限時兩天推出CITY CAFE大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供

狂賀「麟洋配」王齊麟、李洋羽球雙打組合於東京奧運為台灣成功奪下本屆賽事的第二面金牌，緊守轉播的全台民眾熱血沸騰，4大超商也再度祭出最新限時優惠，一同歡慶這個令人感動且驕傲的時刻，並繼續為每一位中華健兒加油。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN線上線下推優惠同歡慶， OPEN POINT App「行動隨時取」自今天（7月31日）晚上10點起至8月1日晚上11點59分推出CITY CAFE大杯美式咖啡（限定10萬組）、CITY PRIMA精品美式咖啡（限定5萬組）同品項買2送2優惠，冰熱可任選，每位會員各限定購買1組。

7-ELEVEN門市8月1日、8月2日限時兩天推出CITY CAFE大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡任選第2杯半價優惠（以價低者折扣，並以五捨六入計算）；另有可口可樂PET600、黑松沙士PET600、黑松FIN健康補給飲料PET580等第2件10元，Red Bull紅牛能量飲料250ml兩件特價89元。

●全家便利商店

全家便利商店自今天（7月31日）晚上10點起至8月1日晚上11點59分於App「隨買跨店取」推出酷繽沙買一送一優惠（口味任選），限量20萬組，每位會員限定購買2組，兌換期限至8月31日止。

此外，自8月2日上午10點起全家便利商店App「隨買跨店取」加入店舖庫存查詢系統，民眾可由「我的商品」內，點選任一商品旁的「店舖庫存查詢」，開啟手機定位功能，就可查詢鄰近店舖指定商品的存貨量，想兌換預售商品的民眾不用擔心再撲空。

●萊爾富

萊爾富於即日起至8月1日推出期間限定快閃優惠活動，包含指定飲品、瓶裝水、冰品、零食等最低優惠下殺5折起。

歡慶台灣羽球東奧大放異彩奪金，萊爾富即日起至8月1日在全台門市推出期間限定快閃優惠活動，優惠商品包含金車麥根沙士585ml（售價25元）、滋露百香果茶代可可脂巧克力22g（售價15元） 買1送1；Hi-Life Original海洋深層水800ml（售價28元）、午后時光－重乳奶茶330ml（售價25元）買2送2；小牧好好－紅．熟奶茶375ml（售價35元）可享2件55元；樂法－私藏紅茶650ml（售價30元）、農搾金桔檸檬飲375ml（售價30元）、快樂檸檬－鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰145g（售價25元）可享同品項加10元多一件。

●OKmart

OKmart即日起至8月2日於OKmall雲端商城推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵購買同品項10杯打5折（半價），再送會員點數2,020點。

全家便利商店歡慶「麟洋配」東奧奪金，今天（7月31日）晚上10點起至8月1日晚上11點59分於App「隨買跨店取」推出酷繽沙買一送一優惠（口味任選），限量20萬組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店歡慶「麟洋配」東奧奪金，今天（7月31日）晚上10點起至8月1日晚上11點59分於App「隨買跨店取」推出酷繽沙買一送一優惠（口味任選），限量20萬組。圖／全家便利商店提供
賀羽球男子雙打東奧奪金，7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」自今天（7月31日）晚上10點起至8月1日晚上11點59分推出CITY CAFE大杯美式咖啡（限定10萬組）、CITY PRIMA精品美式咖啡（限定5萬組）同品項買2送2優惠。圖／7-ELEVEN提供
賀羽球男子雙打東奧奪金，7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」自今天（7月31日）晚上10點起至8月1日晚上11點59分推出CITY CAFE大杯美式咖啡（限定10萬組）、CITY PRIMA精品美式咖啡（限定5萬組）同品項買2送2優惠。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店歡慶「麟洋配」東奧奪金，今天（7月31日）晚上10點起至8月1日晚上11點59分於App「隨買跨店取」推出酷繽沙買一送一優惠（口味任選），限量20萬組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店歡慶「麟洋配」東奧奪金，今天（7月31日）晚上10點起至8月1日晚上11點59分於App「隨買跨店取」推出酷繽沙買一送一優惠（口味任選），限量20萬組。圖／全家便利商店提供
歡慶東奧羽球男子雙打奪金，萊爾富門市即日起至8月1日推出期間限定快閃優惠活動，包含指定飲品、瓶裝水、冰品、零食等最低優惠下殺5折起。圖／萊爾富提供
歡慶東奧羽球男子雙打奪金，萊爾富門市即日起至8月1日推出期間限定快閃優惠活動，包含指定飲品、瓶裝水、冰品、零食等最低優惠下殺5折起。圖／萊爾富提供
OKmart與全台民眾一同為台灣選手加油喝采，即日起至8月2日於OKmall雲端商城推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵購買同品項10杯打5折（半價），再送會員點數2,020點。圖／OKmart提供
OKmart與全台民眾一同為台灣選手加油喝采，即日起至8月2日於OKmall雲端商城推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵購買同品項10杯打5折（半價），再送會員點數2,020點。圖／OKmart提供

咖啡 便利商店 東京奧運

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