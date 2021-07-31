新色新能量 萬寶龍全新M_Gram 4810系列 亮藍搶眼

最直觀的形體設計總能帶來辨識度，而顏色更能帶來情緒與能量。萬寶龍（Montblanc）推出全新M_Gram 4810系列亮藍色帆布款，將原本耐用的PVC塗層帆布搭配皮革邊飾沾染上活力氣息，同時增添視覺上的設計變化。

萬寶龍最早在今年四月推出了M_Gram 4810系列，全系列將品牌的首字母M演變成重複排序組的圖案紋樣。雙色調的M型圖案設計靈感，是由品牌創意總監Zaim Kamal從1920年代信函中的文字得到啟發，而這種M字母的尖角形狀，同時也帶有1920年代的裝飾藝術風格，並延伸至旅行包、手拿包、單肩背包、腰包、護照夾等20多個品項，像是披上一襲萬寶龍專屬的圖騰新衣。