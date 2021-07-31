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新色新能量 萬寶龍全新M_Gram 4810系列 亮藍搶眼

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍（Montblanc）推出全新M_Gram 4810系列亮藍色帆布款，將原本耐用的PVC塗層帆布搭配皮革邊飾沾染上活力氣息，同時增添視覺上的設計變化。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）推出全新M_Gram 4810系列亮藍色帆布款，將原本耐用的PVC塗層帆布搭配皮革邊飾沾染上活力氣息，同時增添視覺上的設計變化。圖 / 萬寶龍提供

最直觀的形體設計總能帶來辨識度，而顏色更能帶來情緒與能量。萬寶龍（Montblanc）推出全新M_Gram 4810系列亮藍色帆布款，將原本耐用的PVC塗層帆布搭配皮革邊飾沾染上活力氣息，同時增添視覺上的設計變化。

萬寶龍最早在今年四月推出了M_Gram 4810系列，全系列將品牌的首字母M演變成重複排序組的圖案紋樣。雙色調的M型圖案設計靈感，是由品牌創意總監Zaim Kamal從1920年代信函中的文字得到啟發，而這種M字母的尖角形狀，同時也帶有1920年代的裝飾藝術風格，並延伸至旅行包、手拿包、單肩背包、腰包、護照夾等20多個品項，像是披上一襲萬寶龍專屬的圖騰新衣。

而本次推出的亮藍色新品則包含腰包、手拿包、迷你信差包、六卡卡夾與鑰匙圈。其中倒三角形的腰包，令人聯想到1990年代的復古風潮，可肩背或斜背的手拿包與迷你信差包則具有輕量化、高機能性的特色，另外六卡卡夾與鑰匙圈則屬於萬元有找的入門級單品，讓小資族或社會新鮮人快速入手一款具辨識度的輕巧單品，有感、時髦，而且不傷荷包。

可單獨手拿、也可接上背帶的M_Gram 4810系列手拿包，一物二用，訂價約20,400元。圖 / 萬寶龍提供
可單獨手拿、也可接上背帶的M_Gram 4810系列手拿包，一物二用，訂價約20,400元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍M_Gram 4810系列迷你信差包，16,700元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍M_Gram 4810系列迷你信差包，16,700元。圖 / 萬寶龍提供
雙色調的M型圖案設計靈感，是品牌創意總監Zaim Kamal從1920年代信函中的文字得到啟發，同時也帶有1920年代的裝飾藝術風格。圖 / 萬寶龍提供
雙色調的M型圖案設計靈感，是品牌創意總監Zaim Kamal從1920年代信函中的文字得到啟發，同時也帶有1920年代的裝飾藝術風格。圖 / 萬寶龍提供
斜背的三角形腰包，讓人聯想到復古的1990年代，訂價約20,400元。圖 / 萬寶龍提供
斜背的三角形腰包，讓人聯想到復古的1990年代，訂價約20,400元。圖 / 萬寶龍提供

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