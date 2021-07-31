Acer Day全系列筆電桌機網購超優惠 暑假換機正是時候

為期1個月的「Acer Day」正式開跑，迎戰暑假換機、新鮮人更新設備的需求，宏碁推出超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，包括輕薄Acer Swift EVO、效能Aspire筆電、全新Nitro及Predator電競筆電、桌機、螢幕等，更推出新款搭載GTX 30系列筆電顯示卡的Swift X新品，輕薄又效能兼具，搭配網路好康、旅程分享活動。另外還有momo購物網、PChome購物、Yahoo奇摩、蝦皮購物4大網購品牌日大促加碼活動，千萬別錯過入手新品的好時機。

Acer全系列機種超齊全，Swift輕薄筆電、Predator與Nitro電競筆電、桌機與螢幕，滿足不同民眾使用需求。行動商務主推輕薄美型、具窄邊框設計的Acer Swift EVO系列Swift 3及5，還有效能型筆電Acer Aspire 3及Aspire 5系列；電競筆電最佳超值選擇則推薦Acer Nitro 5系列，還有全新升級15.6吋Predator Helios 300。另外還有Acer Nitro XV2系列護眼電競螢幕、Acer ED0系列曲面電競螢幕，都可分別滿足業餘玩家及職業級玩家遊戲體驗。