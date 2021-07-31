Acer Day全系列筆電桌機網購超優惠 暑假換機正是時候
為期1個月的「Acer Day」正式開跑，迎戰暑假換機、新鮮人更新設備的需求，宏碁推出超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，包括輕薄Acer Swift EVO、效能Aspire筆電、全新Nitro及Predator電競筆電、桌機、螢幕等，更推出新款搭載GTX 30系列筆電顯示卡的Swift X新品，輕薄又效能兼具，搭配網路好康、旅程分享活動。另外還有momo購物網、PChome購物、Yahoo奇摩、蝦皮購物4大網購品牌日大促加碼活動，千萬別錯過入手新品的好時機。
Acer全系列機種超齊全，Swift輕薄筆電、Predator與Nitro電競筆電、桌機與螢幕，滿足不同民眾使用需求。行動商務主推輕薄美型、具窄邊框設計的Acer Swift EVO系列Swift 3及5，還有效能型筆電Acer Aspire 3及Aspire 5系列；電競筆電最佳超值選擇則推薦Acer Nitro 5系列，還有全新升級15.6吋Predator Helios 300。另外還有Acer Nitro XV2系列護眼電競螢幕、Acer ED0系列曲面電競螢幕，都可分別滿足業餘玩家及職業級玩家遊戲體驗。
至8月31日前Acer Day活動期間， 購買搭載Intel Core處理器之指定款筆電/桌機，登錄週週抽Apple Watch Series 6、或是總點數200,000點的Line Points等好禮；買指定螢幕可抽21.5吋雙介面居家辦公專用顯示器（市價3,990元）以及AOPEN 隨身個人劇院無線投影機（市價6,990元），現在入手新機現在正是時候。
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