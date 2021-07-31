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奧運的幕後英雄 OMEGA科技助攻 精確評判留青史

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
四面的大型螢幕與籃框下方的計分牌，將讓三對三籃球比賽的比賽實況，更全面的欣賞與紀錄。圖 / OMEGA提供
四面的大型螢幕與籃框下方的計分牌，將讓三對三籃球比賽的比賽實況，更全面的欣賞與紀錄。圖 / OMEGA提供

2020東京奧運正如火如荼地開展。除了賽事中選手的敢鬥精神與事蹟，如何在最細微、瞬息萬變的動態中分出高下？則成為令人好奇的場邊花絮。自1932年便擔任奧運官方指定計時廠商的歐米茄（OMEGA），除了是頂級鐘表品牌，更已進化成世界頂尖的運動量測儀器製造商。也是拜OMEGA的先進研發技術所賜，透過穿戴在身上的感應器、影像追蹤裝置與計分板，將讓數據被精確記錄，堪稱有形選手之外、奧運場邊的幕後英雄。

但這些幕後英雄究竟隱藏在哪些賽事細節，又是如何運作的？以西洋劍比賽為例，選手的跳耀、移動瞬息萬變，而西洋劍的前端是否有效攻擊得分？至今已不再單純倚賴裁判的肉眼。選手身上的護具以及西洋劍前端都裝設了OMEGA提供的感應器，當碰觸到對手或有效擊中（Hit）時，數據將以無線方式傳輸至中央系統，同時每組比賽皆配有OMEGA影像評判系統，提供比賽中的動態細節，讓裁判全方位掌握的精確事實；感應器同樣運用在劇力萬鈞的跆拳道項目，選手的護具、背心、手套、襪子都設置了感應器，記錄下攻擊時動作的壓力與攻擊數據，同時賽事中OMEGA再提供較小的計分板或啞光的計分牌，讓裁判與選手都能即時掌握比賽、知己知彼。

安排裝在場邊的圖像追蹤攝影機（image-tracking cameras）則在沙塵飛揚的沙灘排球賽事中帶來宛如貓頭鷹的高超眼力。圖像追蹤攝影機將主動追蹤排球與球員，從球員與球的移動速度，扣殺、攔網以致攻擊動態都將被完整蒐集，進而有利裁判做出正確決策。人們常說魔鬼藏在細節裡，除了奧運場上的選手英姿，OMEGA則宛如藏身細節的無名英雄，透過科技為賽事作出精密輔助，為選手也為品牌、名留青史。

除了賽事場邊的精密儀器，OMEGA今年為大會推出2020東京奧運的聯名時計：海馬潛水300米東京2020腕表，全球限量2,020只，展現經典風格與精密的二合為一，18萬4,000元。圖 / OMEGA提供
除了賽事場邊的精密儀器，OMEGA今年為大會推出2020東京奧運的聯名時計：海馬潛水300米東京2020腕表，全球限量2,020只，展現經典風格與精密的二合為一，18萬4,000元。圖 / OMEGA提供
西洋劍的每組比賽皆配有裁判小組與OMEGA影像評判系統，提供選手的動作細節。圖 / OMEGA提供
西洋劍的每組比賽皆配有裁判小組與OMEGA影像評判系統，提供選手的動作細節。圖 / OMEGA提供
安排裝在沙灘排球場邊的圖像追蹤攝影機（image-tracking cameras）將主動蒐集比賽動態與得分資訊。圖 / OMEGA提供
安排裝在沙灘排球場邊的圖像追蹤攝影機（image-tracking cameras）將主動蒐集比賽動態與得分資訊。圖 / OMEGA提供
由OMEGA設置、附有倒數時間與分數的小型計分板，讓裁判能更清楚明確作出判斷。圖 / OMEGA提供
由OMEGA設置、附有倒數時間與分數的小型計分板，讓裁判能更清楚明確作出判斷。圖 / OMEGA提供
如何確定西洋劍是否有效擊中對方並得分？選手身上的護具與西洋劍前端都裝有感應器，是賽事中的隱形裁判。圖 / OMEGA提供
如何確定西洋劍是否有效擊中對方並得分？選手身上的護具與西洋劍前端都裝有感應器，是賽事中的隱形裁判。圖 / OMEGA提供
沙灘排球的高速軌跡與落球點不易由肉眼辨識，有賴於場邊動態攝影機的科技輔助、分出真實勝負。圖 / OMEGA提供
沙灘排球的高速軌跡與落球點不易由肉眼辨識，有賴於場邊動態攝影機的科技輔助、分出真實勝負。圖 / OMEGA提供
從頭盔、護具、手套到襪子，跆拳道選手裝備中的感應器，可提供即時的數據匯流與紀錄。圖 / OMEGA提供
從頭盔、護具、手套到襪子，跆拳道選手裝備中的感應器，可提供即時的數據匯流與紀錄。圖 / OMEGA提供

東京奧運 裁判 排球

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