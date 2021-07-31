奧運的幕後英雄 OMEGA科技助攻 精確評判留青史

2020東京奧運正如火如荼地開展。除了賽事中選手的敢鬥精神與事蹟，如何在最細微、瞬息萬變的動態中分出高下？則成為令人好奇的場邊花絮。自1932年便擔任奧運官方指定計時廠商的歐米茄（OMEGA），除了是頂級鐘表品牌，更已進化成世界頂尖的運動量測儀器製造商。也是拜OMEGA的先進研發技術所賜，透過穿戴在身上的感應器、影像追蹤裝置與計分板，將讓數據被精確記錄，堪稱有形選手之外、奧運場邊的幕後英雄。

但這些幕後英雄究竟隱藏在哪些賽事細節，又是如何運作的？以西洋劍比賽為例，選手的跳耀、移動瞬息萬變，而西洋劍的前端是否有效攻擊得分？至今已不再單純倚賴裁判的肉眼。選手身上的護具以及西洋劍前端都裝設了OMEGA提供的感應器，當碰觸到對手或有效擊中（Hit）時，數據將以無線方式傳輸至中央系統，同時每組比賽皆配有OMEGA影像評判系統，提供比賽中的動態細節，讓裁判全方位掌握的精確事實；感應器同樣運用在劇力萬鈞的跆拳道項目，選手的護具、背心、手套、襪子都設置了感應器，記錄下攻擊時動作的壓力與攻擊數據，同時賽事中OMEGA再提供較小的計分板或啞光的計分牌，讓裁判與選手都能即時掌握比賽、知己知彼。