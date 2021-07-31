4~6人成團、到府接送！長汎假期推「不併團」安心遊

疫情警戒調降，中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁多項旅遊管制。目前正值暑假旅遊旺季，民眾悶久了都想出門透透氣，長榮航空直營旅行社長汎假期採取高標規劃，推出「FUN心小車之旅GO」，主打4~6人成團，司機親自到府接送，降低風險。

長汎假期採取「不併團」的旅行方式，4~6位親友自組成團即可出發，使用9人座小車、司機親自到府接送服務，避開自行搭車、轉車所帶來的風險。業者表示，車輛全面清潔消毒，全程遵守政府防疫公告，建立實名制、測量體溫、配戴口罩等措施，期盼暑假期間迎接旅客回流的同時，帶給旅客全新的「安心旅遊」方式。

此外，長汎假期也嚴選優質旅宿業者合作，例如花蓮秧悦美地度假酒店，疫情期間僅開放三分之一房間，並間隔72小時才再次開放下組旅客入住；台北「Just Sleep 捷絲旅」以無接觸的服務方式辦理進退房。

疫情讓遊客更渴望接近自然，長汎假期系列行程白天安排走入大自然，晚上入住好飯店放鬆休息。超值行程「台北寒舍艾麗白石湖吊橋2日」，探訪以龍形山脈為設計理念的白石湖吊橋，朝聖全台最大聖王公廟碧山巖，晚上下榻信義區寒舍艾麗，每人2,299元起；「台北君悅奢華體驗十分瀑布庭園餐廳2日」則安排平溪十分瀑布、菁桐車站，晚上下榻鄰近101地標的五星君悅酒店。

若想在暑假安排親子遊，推薦「FUN五星台中霧峰穿越時空美學之旅2日」，深度暢遊台中霧峰，巡訪霧峰林家花園、走入台灣百年故事，並體驗自然農耕與植染手作，晚上入住五星級台中長榮桂冠酒店。