快訊

不甜水果沒人愛？吃太多小心養出三酸甘油脂和糖尿人生

周揚青認愛138億總裁男友 踢走羅志祥1年羞笑公開放閃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3C族紓壓／2種姿勢、4個小心機動作 「鬆開」頭肩頸

境好出版 / 村木宏衣
長期使用3C產品，許多人都有肩頸痠痛與頭痛的問題。圖／境好出版提供
長期使用3C產品，許多人都有肩頸痠痛與頭痛的問題。圖／境好出版提供

長期使用3C產品，許多人都有肩頸痠痛與頭痛的問題，日本知名沙龍保養達人村木宏衣，在新書中分享自己的紓壓小撇步，不需要任何器材、不拘場所，利用零碎的空檔時間，坐著站著都可以紓壓，一起來看看這些小祕方！

【達人這樣說】

我每天都會做「頭部按摩」，提醒自己要過著「不讓頭部緊繃」的生活。以下是幾個我在美容沙龍及演講上提到的，生活中需要多加留意的地方。只要改變以往的壞習慣，不只臉，就連頭髮和心情，都會變得更有活力。

特別希望大家注意使用手機或電腦時的姿勢，頭部緊繃往往源自不良的姿勢，讓我們養成好習慣，在使用手機或電腦時，保持讓頭、頸、肩膀不容易緊繃的姿勢。

另外，我們也要留意睡眠環境。其實有很多人是在睡覺的時候讓頭部緊繃的。如果在神經或筋肉緊張的狀態下睡著，不僅無法消除頭及身體的緊繃，還會變得淺眠，導致睡眠不足或心浮氣躁，結果讓頭部更容易緊繃，陷入惡性循環。重點在於重新審視睡眠的姿勢，打造一個容易入眠的環境。

我也建議大家可以在利用做家事或工作的空檔，或是坐車的時間，養成放鬆頭部的習慣，在接下來的內容，我會提出幾個簡單就能完成、讓身心神清氣爽的方法。

戒除壞習慣、養成有益身體的習慣，是消除頭部緊繃、避免鬆弛、避免長出皺紋等等「看起來顯老訊號」的不二法門。

【作者分享：2種姿勢減輕痠痛】

手機及電腦是生活中不可或缺的物件，很容易因此養成前傾姿勢，但是只要別讓脖子往前傾，不只是頭，就能肩膀痠痛也能消除。

站著打電腦。圖／境好出版提供
站著打電腦。圖／境好出版提供

●站著打電腦

站著打電腦，背肌就不會緊繃、縮成一團。改用立桌，或者是在桌上擺一個小架子墊高， 將螢幕調整到腰不至於彎得太低的位置。

NG姿勢：不要把手肘撐在桌上， 這樣會導致彎腰駝背，同時會不自覺地抬高下巴打電腦。坐著的時候，讓骨盤直立回正， 避免彎腰駝背、左右不對稱的姿勢。

●沒拿手機的那隻手夾在腋下，揚起嘴角看螢幕

面向下方會對背部造成負擔，請把手機螢幕拿到比眼睛高度稍微再下面一點的位置， 另一隻手夾在腋下，保持支撐拿手機那隻手的姿勢。揚起嘴角的目的是預防嘴角下垂。

NG姿勢：不下巴往內收、低頭向下地盯著手機螢幕看，是經常可以在捷運上看到的畫面，也是造成頭部及脖子痠痛的原因，也會害脖子血流不暢，導致淋巴的循環變差，還會讓臉浮腫。

沒拿手機的那隻手夾在腋下，揚起嘴角看螢幕。圖／境好出版提供
沒拿手機的那隻手夾在腋下，揚起嘴角看螢幕。圖／境好出版提供

【作者分享：4個放鬆頭部的小心機】

日常就能做的放鬆頭部習慣：以下是可以在工作的時候不被同事發現，偷偷做的簡單「頭部按摩」。藉由頻繁地放鬆頭部，你會發現工作情緒比以往穩定，效率也提高許多喔！

●圓頭尾端輕按摩

用原子筆或簽字筆的尾端按壓髮際線或耳朵上方、以及刺激後頸髮際線，就能放鬆緊繃的部分，讓自己神清氣爽。也可以用尾端有橡皮擦的鉛筆來按摩。

特別注意：絕不可使用尖銳或手感粗糙的物品，不可邊走動邊用、用力過大以免危險，切勿讓兒童模仿，注意安全。

●用椅背放鬆後腦勺及脖子的肌肉

大拇指貼著胸鎖乳突肌，剩下四根手指放在頸窩，施加壓力。只要靠在椅背上或利用頭的重量加壓， 不需要用力也能放鬆。

●手肘撐在桌上，放鬆緊繃的頭部兩側

手輕輕握拳，平坦的那一面貼著頭的側 面。手肘撐在桌上，擺出想事情的姿勢， 刺激頭部側面。利用頭的重量，確實地施加壓力按摩。

手肘撐在桌上，擺出想事情的姿勢，刺激頭部側面。圖／境好出版提供
手肘撐在桌上，擺出想事情的姿勢，刺激頭部側面。圖／境好出版提供

●利用洗頭或梳頭的時候按摩

像是撩起頭髮似地把手插進髮際線裡，用指腹從耳朵後面按壓到脖子，此舉可促進循環，也具有放鬆的效果。

【以上文章摘自書名：《驚人的10秒瘦臉逆齡奇蹟》、作者：村木宏衣、譯者：賴惠鈴、出版社：境好出版提供】

書名／《驚人的10秒瘦臉逆齡奇蹟》、作者／村木宏衣、譯者／賴惠鈴、出版社／境好出版提供
書名／《驚人的10秒瘦臉逆齡奇蹟》、作者／村木宏衣、譯者／賴惠鈴、出版社／境好出版提供

按摩 睡眠

延伸閱讀

體操／李智凱全能鞍馬落馬手肘擦傷 決賽提高動作難度

降二級首日5男客急找按摩 未實聯遭罰喊冤：不是解封了

降級首日好想鬆一下！KLOOK推精選按摩券限時優惠

擊敗楊勇緯摘金的高藤直壽「雙耳變形」 醫：殘酷練習所致

相關新聞

STANLEY X 星巴克聯名來了！8款商品8月4日開賣

沁透綠意將是今夏最美顏色。星巴克最受歡迎的聯名商品之一，與STANLEY的聯名系列即將登場，以清新雅致的薄荷綠漸層為主色...

4~6人成團、到府接送！長汎假期推「不併團」安心遊

疫情警戒調降，中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁多項旅遊管制。目前正值暑假旅遊旺季，民眾悶久了都想出門透透氣，長榮航空直營...

3C族紓壓／2種姿勢、4個小心機動作 「鬆開」頭肩頸

長期使用3C產品，許多人都有肩頸痠痛與頭痛的問題，日本知名沙龍保養達人村木宏衣，在新書中分享自己的紓壓小撇步，不需要任何...

4人同行爸爸免費！客房吃大餐 許老爸夢幻假期

父親節即將到來，雙北何時解封尚未解，飯店業者決定不等了，即起推出客房內用、外帶優惠等方案，今年父親節蛋糕也大吹「大人味」...

燒肉與炸牛排混搭！「京都勝牛」滿500送100、外帶9折

來自日本京都的炸牛排品牌「京都勝牛」，祭出消費滿500元就送100元折價券，外帶自取持續享9折優惠。業者表示，根據雙北市...

樂園優惠懶人包／5米大怒神扭蛋機上場 每人最高省600

趁著降級微解封，主題樂園搶攻暑假最後商機。六福村祭出5米的巨型大怒神扭蛋機，玩扭蛋再抽60吋電視，同時針對國、高中生可享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。