3C族紓壓／2種姿勢、4個小心機動作 「鬆開」頭肩頸

長期使用3C產品，許多人都有肩頸痠痛與頭痛的問題，日本知名沙龍保養達人村木宏衣，在新書中分享自己的紓壓小撇步，不需要任何器材、不拘場所，利用零碎的空檔時間，坐著站著都可以紓壓，一起來看看這些小祕方！

【達人這樣說】

我每天都會做「頭部按摩」，提醒自己要過著「不讓頭部緊繃」的生活。以下是幾個我在美容沙龍及演講上提到的，生活中需要多加留意的地方。只要改變以往的壞習慣，不只臉，就連頭髮和心情，都會變得更有活力。

特別希望大家注意使用手機或電腦時的姿勢，頭部緊繃往往源自不良的姿勢，讓我們養成好習慣，在使用手機或電腦時，保持讓頭、頸、肩膀不容易緊繃的姿勢。

另外，我們也要留意睡眠環境。其實有很多人是在睡覺的時候讓頭部緊繃的。如果在神經或筋肉緊張的狀態下睡著，不僅無法消除頭及身體的緊繃，還會變得淺眠，導致睡眠不足或心浮氣躁，結果讓頭部更容易緊繃，陷入惡性循環。重點在於重新審視睡眠的姿勢，打造一個容易入眠的環境。

我也建議大家可以在利用做家事或工作的空檔，或是坐車的時間，養成放鬆頭部的習慣，在接下來的內容，我會提出幾個簡單就能完成、讓身心神清氣爽的方法。

戒除壞習慣、養成有益身體的習慣，是消除頭部緊繃、避免鬆弛、避免長出皺紋等等「看起來顯老訊號」的不二法門。

【作者分享：2種姿勢減輕痠痛】

手機及電腦是生活中不可或缺的物件，很容易因此養成前傾姿勢，但是只要別讓脖子往前傾，不只是頭，就能肩膀痠痛也能消除。

站著打電腦。圖／境好出版提供

●站著打電腦

站著打電腦，背肌就不會緊繃、縮成一團。改用立桌，或者是在桌上擺一個小架子墊高， 將螢幕調整到腰不至於彎得太低的位置。

NG姿勢：不要把手肘撐在桌上， 這樣會導致彎腰駝背，同時會不自覺地抬高下巴打電腦。坐著的時候，讓骨盤直立回正， 避免彎腰駝背、左右不對稱的姿勢。

●沒拿手機的那隻手夾在腋下，揚起嘴角看螢幕

面向下方會對背部造成負擔，請把手機螢幕拿到比眼睛高度稍微再下面一點的位置， 另一隻手夾在腋下，保持支撐拿手機那隻手的姿勢。揚起嘴角的目的是預防嘴角下垂。

NG姿勢：不下巴往內收、低頭向下地盯著手機螢幕看，是經常可以在捷運上看到的畫面，也是造成頭部及脖子痠痛的原因，也會害脖子血流不暢，導致淋巴的循環變差，還會讓臉浮腫。

沒拿手機的那隻手夾在腋下，揚起嘴角看螢幕。圖／境好出版提供

【作者分享：4個放鬆頭部的小心機】

日常就能做的放鬆頭部習慣：以下是可以在工作的時候不被同事發現，偷偷做的簡單「頭部按摩」。藉由頻繁地放鬆頭部，你會發現工作情緒比以往穩定，效率也提高許多喔！

●圓頭尾端輕按摩

用原子筆或簽字筆的尾端按壓髮際線或耳朵上方、以及刺激後頸髮際線，就能放鬆緊繃的部分，讓自己神清氣爽。也可以用尾端有橡皮擦的鉛筆來按摩。

特別注意：絕不可使用尖銳或手感粗糙的物品，不可邊走動邊用、用力過大以免危險，切勿讓兒童模仿，注意安全。

●用椅背放鬆後腦勺及脖子的肌肉

大拇指貼著胸鎖乳突肌，剩下四根手指放在頸窩，施加壓力。只要靠在椅背上或利用頭的重量加壓， 不需要用力也能放鬆。

●手肘撐在桌上，放鬆緊繃的頭部兩側

手輕輕握拳，平坦的那一面貼著頭的側 面。手肘撐在桌上，擺出想事情的姿勢， 刺激頭部側面。利用頭的重量，確實地施加壓力按摩。

手肘撐在桌上，擺出想事情的姿勢，刺激頭部側面。圖／境好出版提供

●利用洗頭或梳頭的時候按摩

像是撩起頭髮似地把手插進髮際線裡，用指腹從耳朵後面按壓到脖子，此舉可促進循環，也具有放鬆的效果。

【以上文章摘自書名：《驚人的10秒瘦臉逆齡奇蹟》、作者：村木宏衣、譯者：賴惠鈴、出版社：境好出版提供】