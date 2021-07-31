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4人同行爸爸免費！客房吃大餐 許老爸夢幻假期

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北遠東香格里拉最新推出「義遊馬可波羅住房專案」，5道式奢華義式碳烤牛排龍蝦海陸美饌，可在客房安心享用。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉最新推出「義遊馬可波羅住房專案」，5道式奢華義式碳烤牛排龍蝦海陸美饌，可在客房安心享用。圖／台北遠東提供

父親節即將到來，雙北何時解封尚未解，飯店業者決定不等了，即起推出客房內用、外帶優惠等方案，今年父親節蛋糕也大吹「大人味」，融入酒香、口感濃重，造型「爸」氣十足。

台北遠東香格里拉飯店除了持續推出住房加美食的「香格里拉饗樂假期」住房專案，父親節也集結館內上海醉月樓、香宮粵菜餐廳、The Cake Room，獻上父親節限定外帶套餐與蛋糕，用美食感謝老爸。其中一款太空人造型的「太空老爸」芝麻慕斯蛋糕，宛如回到童年與老爸扮演太空人漫步太空，童趣十足；「爸氣威力」則將歐肯威士忌加入蛋糕，展現微醺的熟男韻味。

台北遠東即起推出的外帶餐四人每套3,888元，再送父親節蛋糕。菜色集結各館人氣料理，例如超人氣的香宮闔家餐主打招牌脆皮烤鴨，上海醉月樓的蒜蓉蒸波士頓龍蝦、無錫排骨佐菜飯等都入列。若要帶老爸吃好料順道城市度假，一泊二食7,494元起，至多可兩大及兩位12歲以下孩童入住，再送住房升等、早餐、主題晚餐及價值3千元飯店禮券。

微解封後的第一個節日，台北美福大飯店攜手台隆賓士即日起推出「饗愛爸爸」餐飲活動，「經典港潮三品」外帶分享餐3,999元，預訂即贈台隆賓士限量品牌禮。來自法國的西點總主廚Hugo Ravier也打造「紳士」檸檬慕斯蛋糕。想讓爸爸度個假，預訂父親節外帶分享餐或主題蛋糕，皆可以優惠價4,880元起入住米其林指南推薦客房。

台北福華大飯店也有「獨爸限定」優惠，一泊二食住房專案平日入住4,588元，包含客房早餐兩客及波士頓龍蝦三重奏、避風軟殼蟹等霸氣海鮮料理，同時可延遲至下午兩點退房。入住期間至點心坊購買蛋糕再享8折優惠。其中，由甜點主廚巫政翰設計的「巧克醺爵」白蘭地生巧克力蛋糕，展現成熟大人味，一口咬下輕甜酒香等多層次驚喜，是專屬老爸的滋味。

迎來降級，不妨帶著爸爸外出透透氣。福容大飯店各分店推父親節大餐，麗寶福容店田園咖啡廳推「4人同行，爸爸免費」，海陸雙拼980元+10%；福容福隆店、福容桃園店、福容花蓮店則提供餐點送房間的服務；9/30前入住福容高雄店每晚2,880元起。

北投大地酒店即起至8月31日主打「抱父行旅遊」一泊二食住房專案，專案價10,888元．包括金牌美食奇岩一號中餐廳餐飲抵用金4,000元(可供2~4人晚餐使用)，另有西點師傅精心準備的父親節特製蛋糕（原價880元），以及紅酒等好禮；入住出示疫苗接種小黃卡，再享「房型免費升等」。

疫情年不妨帶著老爸住飯店，安心享用美食與服務。圖／北投大地酒店提供
疫情年不妨帶著老爸住飯店，安心享用美食與服務。圖／北投大地酒店提供
福容花蓮店有諾大的獨立陽台空間，可與家人共度歡樂時光。圖／福容飯店提供
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若餐廳不開放內用，則可送進房內享用頂級法式料理。圖／北投大地酒店提供
若餐廳不開放內用，則可送進房內享用頂級法式料理。圖／北投大地酒店提供
台北美福大飯店父親節外帶分享餐「避風塘風味肉肉龍蝦」。圖／台北美福提供
台北美福大飯店父親節外帶分享餐「避風塘風味肉肉龍蝦」。圖／台北美福提供
台北美福大飯店的父親節蛋糕「紳士」。圖／台北美福提供
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福容桃園機捷A8店烤鴨可外帶。圖／福容飯店提供
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台北福華大飯店珍珠坊的珍珠廣式山海美饌，4,999元。圖／台北福華提供
台北福華大飯店珍珠坊的珍珠廣式山海美饌，4,999元。圖／台北福華提供
台北遠東香格里拉推出父親節期間限定蛋糕「太空老爸」。售價1,380元。圖／台北遠東提供
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台北福華大飯店點心坊8月限定「巧克醺爵」白蘭地生巧克力蛋糕，售價588元。圖／台北福華提供
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