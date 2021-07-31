燒肉與炸牛排混搭！「京都勝牛」滿500送100、外帶9折

來自日本京都的炸牛排品牌「京都勝牛」，祭出消費滿500元就送100元折價券，外帶自取持續享9折優惠。業者表示，根據雙北市府的防疫指引，將確實進行隔板設置、桌距調整、實聯制、定期加強清消、同仁造冊健康監測等相關措施，降低染疫風險，全面迎接即將到來的內用消費客。

「燒肉」是疫情期間許多人想念的美食之一，京都勝牛8/4起獻上全新系列新品「烤炸牛肉雙饗餐」，酥炸翼板牛排與鐵板烤綜合牛五花和牛前腿心，獨享式的燒肉與炸牛排，雙重體驗、肉肉控不能錯過。業者表示，台灣人愛吃燒肉，一年商機高達90億台幣，因此，京都勝牛在開放餐飲內用後，即推出一個人也能吃的「烤炸牛肉雙饗餐」。

「烤炸牛肉雙饗餐」選用美國翼板牛肉，裹粉後以高溫快炸60秒，再靜置60秒讓肉汁回流，搭配綠芥末再沾和風鰹魚露，入口軟嫩、表皮微酥是京都勝牛的招牌炸牛排菜式；另外以個人化烤盤，搭上肉質較為結實的牛前腿心部位與油花豐富的牛五花，創造獨自烤肉的樂趣。

針對愛吃海鮮的顧客，也有「龍虎腰內豬排雙人餐」及「龍虎腰內豬排四人餐」，價格分別為1,080元、2,140元。