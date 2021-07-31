樂園優惠懶人包／5米大怒神扭蛋機上場 每人最高省600

趁著降級微解封，主題樂園搶攻暑假最後商機。六福村祭出5米的巨型大怒神扭蛋機，玩扭蛋再抽60吋電視，同時針對國、高中生可享門票優惠399元；劍湖山則針對生日有「8」享消暑價350元；義大世界一泊二食加樂園門票下殺27折。

六福村主題遊樂園

暑假只剩下一個月，六福村主題遊樂園8月限定推出「中學生優惠」，國高中生現場購票可享優惠價399元(原價999元)，每人省600元。若不敢搭乘由17層樓高、自由落體G速度急速落下的「大怒神」，那不妨試試今年暑假全新亮相的5米高巨型大怒神扭蛋機，只要2枚50元硬幣，就有機會扭中最大獎60吋電視，還有扭蛋限定只送不賣的大怒神周邊商品。

5米巨型大怒神扭蛋機亮相。圖／六福村提供

六福村暑假期間也推出「部落狂歡」主題活動，每日14：00於園區中央魔術噴泉上演精采熱鬧的海盜部落大遊行(逢周一停演)，下午16：00還有充滿南太平洋島國活力的熱情ALOHA舞蹈秀(逢周一停演)，在樂園也能感受濃濃異國風情。

劍湖山推出「盛夏清涼水戰」，用清涼水戰消暑氣。圖／劍湖山提供

劍湖山世界迎解封，同時歡度35周年生日慶，生日有「8」憑證購票，即可享消暑價350元；為感謝防疫英雄守護台灣，醫護軍警消憑證購票199元。此外，還推出全民全日暢玩499元(原價899元)，13：00後午後票優惠399元。

劍湖山8月炎夏也開啟大船塢「溼FUN壓力」，戲水時不限制穿著泳衣帽，但須全程配戴口罩及面罩。另規劃「盛夏清涼水戰」，平日兩場、假日三場，每場次皆會送出玩水組(水槍與面罩乙組)，數量有限，贈完為止。於維京舞台也有特技、勁歌熱舞與奇幻魔術等表演。

劍湖山世界歡度35周年生日慶，生日有「８」消暑價只要350元。圖／劍湖山世界提供

義大世界

住義大即送樂園門票，套裝價約27折。圖為義大遊樂世界打卡景點─聖托里尼山城。圖／義大世界提供

南台灣度假勝地義大世界，樂園與購物中心已全面恢復營業，同屬園區內的義大皇家酒店也與樂園攜手迎客，限時推出「吃喝玩樂遊義大」全包式優惠住房，兩大兩小入住，包含樂園門票、早餐及中式盒餐，原價18,508元，期間特惠價4,999元，約27折；另可享快閃優惠加碼，8月9日前於官網預訂任一住房專案，並於10月底前入住，即可享假日免加價優惠，現省1,500元。

麗寶樂園