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變身巴黎女伶！嬌蘭紅寶之吻唇膏推15新色、6款新彩殼
疫情之下，大家都悶壞了吧！之後最想去哪個國家呢？不少曾去過法國巴黎的人，都鍾情於巴黎散發出的獨特時尚魅力，法國彩妝保養品牌嬌蘭的熱賣唇彩紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，推出全新15色號、6款絲絨織物的彩殼，都帶有濃濃的法式風格，讓每個女人都可以化身巴黎女伶，成為最獨特閃耀的時尚之星。
嬌蘭全新的紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，多增加芒果滋養油、霧化質地的萃取物，展現出絲絨般的唇彩顏色，顯色度佳且根據實驗研究可16小時不掉色。全新的15款色號，都與法國風情有呼應之處。
主推三色包括N°880 名媛法式紅，紅色中帶點藍色調，讓唇色與眾不同；N°888 高冷法式紅是女人展現成熟性感魅力的深酒紅色；N°910 性感法式紅則是性格大膽的墨紅色妝容。
其他顏色可分為四類，法式土色包括大膽的墨紅色、牛奶巧克力色展現絕佳氣場，法式粉色則是從粉紫到莓果都有，白天晚上都適合，法式紅色凸顯出女人的奢華性感，增加橘調或藍調更有變化，法式裸色的霧面材質，包括最多人喜愛的奶茶色與乾燥玫瑰色，適合日常妝容。
而新推出的6款絲絨織物彩殼，靈感來自法國女人服裝的特色，包括絲絨千鳥格、經典紅格紋、率性V織紋、氣質粗花呢、經典的紅與黑絲絨，且為向「道德時尚」致敬，唇膏的彩殼是經過升級改造，嬌蘭回收去年因為疫情銷售狀況不佳的彩殼，重新換上絲絨織物，讓這系列彩殼別具意義。
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