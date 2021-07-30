豆志攜中港佳音 助偏鄉少年一圓樂團夢

誰說弱勢不能有夢，豆志協助燃起希望！中華民國優質家庭教育發展促進會(豆志服務社)，今(30)日與中港佳音樂器公司合作，共同舉辦樂器捐贈活動，這項計畫預計協助10個偏鄉、部落青少年組成樂團，一圓樂團夢。

豆志服務社是台中市大雅區特殊兒少青年服務據點，今年暑假與教育部青年發展署合作辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，讓暑期工讀青年在暑假期間舉辦「青少年夢想樂團圓夢計畫」。

這次與中港佳音樂器公司合作，將贈送吉他、爵士鼓、電子琴等樂團所需樂器，與自走車學習用品，協助10個偏鄉、部落的青少年組成樂團。

豆志服務社稍早已於7月24日前往位於嘉義縣番路鄉的鄒族原住民部落贈送樂器，並幫助原住民少年組成「青少年夢想樂團」。

當天，豆志服務社載著吉他、爵士鼓和Keyboard等樂器，前往番路鄉鄒族部落，將這些樂器送給當地想學習樂器卻沒有能力購買的部落少年，協助他們完成夢想。

豆志服務社目標在10個部落都成立樂團，過去也透過線上方式來進行教學。豆志服務社社長蔡睿竑說，過程中雖然遭遇不少困難，特別是募資樂器這方面都需要各方努力才能完成，此次活動特別感謝中港佳音樂器公司提供樂器。

蔡睿竑說，部落中有許多潛力無窮的孩子，相較於城市所擁有的資源，他們不僅少且不夠優質，希望藉由此次活動來啟發想學音樂的孩子，幫助他們完成夢想，也讓社會更關注弱勢族群，期許這些孩子能在未來無所畏懼，繼續發光發熱。

豆志服務社多年以來投入許多公益活動，幫助各地青少年，除了「夢想樂團圓夢計畫」外，還舉辦過非常多的公益活動，包括生態探索營隊、一千公里單車環島、街舞展演等活動。