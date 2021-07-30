人氣烘培師上菜／超詳細步驟：巧思系四筒造型紅豆麵包

編按：傳統麵包店常見的四筒造型紅豆麵包，美味又有飽足感，在家也能自己做！人氣烘焙名師呂昇達老師，公開詳盡步驟，立刻學起來！

【巧思系四筒造型紅豆麵包】

製作數量：19顆

模具：無

● 麵團材料

高筋麵粉 400g (80%)

低筋麵粉 100g (20%)

二砂糖 50g (10%)

鹽 5g (1%)

蜂蜜 25g (5%)

雞蛋 25g (5%)

鮮奶 300g (60%)

即發乾酵母 5g (1%)

無鹽奶油 50g (10%)

● 內餡

低糖度紅豆餡 每個/50g

● 裝飾調味：奶油酥菠蘿

無鹽奶油 50g

細砂糖 50g

高筋麵粉(過篩) 100g

1.無鹽奶油室溫軟化至手指按壓 ，留有指痕之程度。

2.所有材料一同拌勻，過篩備用。

包入低糖度紅豆餡，收口處壓緊。圖／上優文化 提供 先從中切一刀，再切兩刀。圖／上優文化 提供 收折成長條狀。圖／上優文化 提供 頭尾相連擺成圓形。圖／上優文化 提供 將麵團翻正。圖／上優文化 提供 將麵團翻正。圖／上優文化 提供

● 製作步驟

1.前置：無鹽奶油室溫軟化至手指按壓，留有指痕之程度。

2.鋼盆加入高筋麵粉、低筋麵粉、二砂糖、鹽，用手指略為混勻。

3.加入蜂蜜、雞蛋、鮮奶、即發乾酵母、無鹽奶油，手指呈爪狀，以放鬆的姿態，用畫圓方式快速將材料混勻，再手揉3分鐘。混勻後鋼盆用保鮮膜封起，靜置鬆弛20分鐘。

Note：剛開始材料會黏手是正常現象，此階段不可添加手粉揉製，揉3分鐘後，可以用軟刮板刮下手上多餘的材料。

4.取出麵團，一手固定麵團，一手將麵團往外壓延，再收回，重複固定→單手壓延、收回的動作，手揉3分鐘。鋼盆用保鮮膜封起，靜置鬆弛20分鐘。

5.再次取出麵團，重複固定→單手壓延、收回的動作，手揉3分鐘，準備進行基本發酵。

Note：取部分麵團，兩手輕輕扯出薄膜，薄膜如果瞬間斷裂，且破口呈鋸齒狀稱為「擴展階段」；薄膜破口狀態光滑圓潤（無鋸齒狀），稱為「完全擴展」狀態。麵團需手揉至完全擴展狀態，才可進行基本發酵。

基本發酵TIPS：轉向的過程中，麵團與桌面接觸的區塊會形成張力，透過轉向手法拉扯表面，表面會漸漸光滑。

6.基本發酵：桌面撒少量手粉（高筋麵粉），放上麵團，雙手托住麵團底部，順勢轉向，將表面收整光滑。移至抹少許沙拉油的烤盤中，放入發酵箱靜置20分鐘。（溫度28°C，濕度75%）

7.分割：桌面撒少量手粉，切麵刀以井字形分割麵團，每個分割50g，滾圓。

Note：切面朝內折，不足的麵團要收到麵團底部，不可隨意亂放。

8.中間發酵：間距相等排入烤盤，用一個袋子包覆四邊蓋上（避免表皮風乾），放入冰箱冷藏層靜置14~18小時。（溫度約4~6°C，濕度75%）

9.整形：取出冷藏麵團，整形前須將麵團退冰至中心溫度16°C以上。桌面撒少量手粉（高筋麵粉），輕輕拍開麵團，包入低糖度紅豆餡，收口處壓緊。

10.輕拍排氣，再用擀麵棍擀開，翻面，底部（收口端）壓薄。

11.由另一端開始收折捲起，收折成長條狀。

12.先從中切一刀（留0.3公分不切斷），再切兩刀（留0.3公分不切斷）。

13.頭尾相連擺成圓形。

14.先將A區麵團翻正。

15.再把B區麵團翻正。

16.最後發酵：間距相等排入不沾烤盤，送入發酵箱靜置30分鐘。（溫度35°C，濕度85%）

17.裝飾烤焙：撒奶油酥菠蘿，送入預熱好的烤箱，上下火200°C，烘烤12~13分鐘。

【以上摘文選自《誕生於家庭的烘焙美食指南教科書》、作者： 呂昇達 、圖文提供：上優文化出版社】