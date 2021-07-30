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人氣烘培師上菜／超詳細步驟：巧思系四筒造型紅豆麵包

上優文化 / 上優文化 / 呂昇達老師
巧思系四筒造型紅豆麵包。圖／上優文化 提供
巧思系四筒造型紅豆麵包。圖／上優文化 提供

編按：傳統麵包店常見的四筒造型紅豆麵包，美味又有飽足感，在家也能自己做！人氣烘焙名師呂昇達老師，公開詳盡步驟，立刻學起來！

【巧思系四筒造型紅豆麵包】

製作數量：19顆

模具：無

● 麵團材料

高筋麵粉 400g (80%)

低筋麵粉 100g (20%)

二砂糖 50g (10%)

鹽 5g (1%)

蜂蜜 25g (5%)

雞蛋 25g (5%)

鮮奶 300g (60%)

即發乾酵母 5g (1%)

無鹽奶油 50g (10%)

● 內餡

低糖度紅豆餡 每個/50g

● 裝飾調味：奶油酥菠蘿

無鹽奶油 50g

細砂糖 50g

高筋麵粉(過篩) 100g

1.無鹽奶油室溫軟化至手指按壓 ，留有指痕之程度。

2.所有材料一同拌勻，過篩備用。

包入低糖度紅豆餡，收口處壓緊。圖／上優文化 提供
包入低糖度紅豆餡，收口處壓緊。圖／上優文化 提供
先從中切一刀，再切兩刀。圖／上優文化 提供
先從中切一刀，再切兩刀。圖／上優文化 提供
收折成長條狀。圖／上優文化 提供
收折成長條狀。圖／上優文化 提供
頭尾相連擺成圓形。圖／上優文化 提供
頭尾相連擺成圓形。圖／上優文化 提供
將麵團翻正。圖／上優文化 提供
將麵團翻正。圖／上優文化 提供
將麵團翻正。圖／上優文化 提供
將麵團翻正。圖／上優文化 提供

● 製作步驟

1.前置：無鹽奶油室溫軟化至手指按壓，留有指痕之程度。

2.鋼盆加入高筋麵粉、低筋麵粉、二砂糖、鹽，用手指略為混勻。

3.加入蜂蜜、雞蛋、鮮奶、即發乾酵母、無鹽奶油，手指呈爪狀，以放鬆的姿態，用畫圓方式快速將材料混勻，再手揉3分鐘。混勻後鋼盆用保鮮膜封起，靜置鬆弛20分鐘。

Note：剛開始材料會黏手是正常現象，此階段不可添加手粉揉製，揉3分鐘後，可以用軟刮板刮下手上多餘的材料。

4.取出麵團，一手固定麵團，一手將麵團往外壓延，再收回，重複固定→單手壓延、收回的動作，手揉3分鐘。鋼盆用保鮮膜封起，靜置鬆弛20分鐘。

5.再次取出麵團，重複固定→單手壓延、收回的動作，手揉3分鐘，準備進行基本發酵。

Note：取部分麵團，兩手輕輕扯出薄膜，薄膜如果瞬間斷裂，且破口呈鋸齒狀稱為「擴展階段」；薄膜破口狀態光滑圓潤（無鋸齒狀），稱為「完全擴展」狀態。麵團需手揉至完全擴展狀態，才可進行基本發酵。

基本發酵TIPS：轉向的過程中，麵團與桌面接觸的區塊會形成張力，透過轉向手法拉扯表面，表面會漸漸光滑。

6.基本發酵：桌面撒少量手粉（高筋麵粉），放上麵團，雙手托住麵團底部，順勢轉向，將表面收整光滑。移至抹少許沙拉油的烤盤中，放入發酵箱靜置20分鐘。（溫度28°C，濕度75%）

7.分割：桌面撒少量手粉，切麵刀以井字形分割麵團，每個分割50g，滾圓。

Note：切面朝內折，不足的麵團要收到麵團底部，不可隨意亂放。

8.中間發酵：間距相等排入烤盤，用一個袋子包覆四邊蓋上（避免表皮風乾），放入冰箱冷藏層靜置14~18小時。（溫度約4~6°C，濕度75%）

9.整形：取出冷藏麵團，整形前須將麵團退冰至中心溫度16°C以上。桌面撒少量手粉（高筋麵粉），輕輕拍開麵團，包入低糖度紅豆餡，收口處壓緊。

10.輕拍排氣，再用擀麵棍擀開，翻面，底部（收口端）壓薄。

11.由另一端開始收折捲起，收折成長條狀。

12.先從中切一刀（留0.3公分不切斷），再切兩刀（留0.3公分不切斷）。

13.頭尾相連擺成圓形。

14.先將A區麵團翻正。

15.再把B區麵團翻正。

16.最後發酵：間距相等排入不沾烤盤，送入發酵箱靜置30分鐘。（溫度35°C，濕度85%）

17.裝飾烤焙：撒奶油酥菠蘿，送入預熱好的烤箱，上下火200°C，烘烤12~13分鐘。

【以上摘文選自《誕生於家庭的烘焙美食指南教科書》、作者： 呂昇達 、圖文提供：上優文化出版社】

書名／《誕生於家庭的烘焙美食指南教科書》、作者／呂昇達老師 、圖／上優文化 提供
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麵包 整形 蜂蜜

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