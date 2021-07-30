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POYA Buy寶雅線上買推周末限定「應援東奧特殺神券」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7月31日、8月1日上午11點於「POYA Buy寶雅線上買」購物憑結帳金額可享會員點數5倍送，結帳金額滿688元領券現折68元，會員每日限領一次，限量5,000份送完為止。圖／POYA寶雅提供
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東京奧運話題正夯，台灣連日在東奧賽事奪下多面獎牌，更讓全台民眾相當振奮。POYA寶雅祭出周末限定「應援東奧特殺神券」，共襄盛舉延續東奧奪牌喜悅。7月31日、8月1日上午11點於「POYA Buy寶雅線上買」購物憑結帳金額可享會員點數5倍送，結帳金額滿688元領券現折68元，會員每日限領一次，限量5,000份送完為止。

在家觀看冬奧賽事更不能缺少零食作伴，「POYA Buy寶雅線上買」規畫居家美食派對專區，眼睛盯著賽事，推薦「正宗泰國烤海苔－烤魷魚」，酥脆口感讓人欲罷不能，銷售量也是排行前幾名；「高兒茶素綠茶－冷泡茶」無糖綠茶無熱量，含有豐富茶兒素解油膩。另推出塑身運動專區，「健腹腳踏拉力器」、「按摩瑜珈滾筒」都能線上買。

即日起至8月10日於「POYA Buy寶雅線上買」消費滿390元，可享萊爾富超取免運再贈30元萊爾富購物金，限量1,000份。

POYA寶雅特別提醒，面對微解封首次周末假日，仍需做好防疫準備，「POYA Buy寶雅線上買」設置安心防疫專區，不論是口罩、酒精、居家環境清潔用品一應具全。

健腹腳踏拉力器，「POYA Buy寶雅線上買」 即日起售價320元。圖／POYA寶雅提供
健腹腳踏拉力器，「POYA Buy寶雅線上買」 即日起售價320元。圖／POYA寶雅提供
正宗泰國烤海苔－烤魷魚45g，「POYA Buy寶雅線上買」即日起售價125元。圖／POYA寶雅提供
正宗泰國烤海苔－烤魷魚45g，「POYA Buy寶雅線上買」即日起售價125元。圖／POYA寶雅提供
OUTDOOR輕量運動長毛巾，「POYA Buy寶雅線上買」即日起售價129元。圖／POYA寶雅提供
OUTDOOR輕量運動長毛巾，「POYA Buy寶雅線上買」即日起售價129元。圖／POYA寶雅提供
高兒茶素綠茶－冷泡茶6g X 30入，「POYA Buy寶雅線上買」即日起售價409元。圖／POYA寶雅提供
高兒茶素綠茶－冷泡茶6g X 30入，「POYA Buy寶雅線上買」即日起售價409元。圖／POYA寶雅提供

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