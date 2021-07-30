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悶熱酷暑煩躁又無力！中醫師教你泡出適合夏天的茶

幸福文化 / 楊淑媚、蔡昆道
中藥材：山楂、炒麥芽、大棗、生甘草、荷葉。圖／幸福文化 提供
中藥材：山楂、炒麥芽、大棗、生甘草、荷葉。圖／幸福文化 提供

悶熱的酷暑，讓人全身無力又好煩躁，來看專業中醫師夏日都喝什麼茶吧。運用天然食材製作好方便，午後簡單泡上一小壺，屬於夏日微酸的滋味，更讓人身心都療癒。

中醫師的山楂消食潤喉茶沖泡方式】

山楂入茶，清爽滋味適合夏日飲用。圖／幸福文化 提供
山楂入茶，清爽滋味適合夏日飲用。圖／幸福文化 提供

● 中藥材：山楂、炒麥芽、大棗、生甘草、荷葉

● 材料與份量：山楂10克(3錢)，炒麥芽6克(2錢)，大棗3枚，生甘草3克(1錢)，烏梅3枚，荷葉6克(2錢)。

● 作法：

方法一：所有材料用清水洗淨，加入約800毫升的水，大火煮滾後轉小火煮10分鐘，熄火後悶5分鐘，去渣後即可飲用。

方法二：所有材料用清水洗淨，放入泡茶或泡花茶的壺中，加入熱開水，熱開水以蓋過藥面並超過1公分為宜，泡5分鐘後即可倒出當茶飲用，一壺可沖泡2∼3次。

中國醫藥大學北港附設醫院　楊淑媚醫師說：

1. 山楂可幫助消化，改善食積。

2. 炒麥芽可改善食積、消化不良。

3. 荷葉性升散，可改善夏日暑濕腹瀉，心煩口渴。

【中醫師的檸檬梅子綠茶沖泡方式】

中藥材：烏梅、 山楂、陳皮。圖／幸福文化 提供
中藥材：烏梅、 山楂、陳皮。圖／幸福文化 提供
檸檬梅子綠茶。圖／幸福文化 提供
檸檬梅子綠茶。圖／幸福文化 提供

● 中藥材： 烏梅、 山楂、陳皮

● 材料與份量：檸檬3片，烏梅3枚，山楂10克(3錢)，陳皮6克(2錢)，綠茶3克，冰糖適量。

● 作法：

方法一：所有材料用清水洗淨，加入約600毫升的水，大火煮滾後轉小火煮10分鐘，熄火後悶5分鐘，去渣後即可飲用。

方法二：所有材料用清水洗淨，放入泡茶或泡花茶的壺中，加入熱開水，熱開水以蓋過藥面並超過1公分為宜，泡5分鐘後即可倒出當茶飲用，一壺可沖泡2∼3次。

● 中國醫藥大學北港附設醫院　楊淑媚醫師說：

1. 山楂可消食化積，改善脘腹滿悶。

2. 陳皮理氣健脾，燥濕化痰。

3. 夏季出汗多而最易丟失津液，所以適當吃些酸味食物， 如番茄、檸檬、草莓、烏梅、葡萄、山楂、鳳梨、芒果、奇異果之類，它們的酸味能斂汗止瀉祛濕，可預防流汗過多而耗氣傷陰，又能生津解渴，健胃消食。

● 提醒

胃酸過多，胃痛不適的人不適合大量飲用。

● 作者介紹：

楊淑媚醫師，現任：中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師、中國醫藥大學講師。

蔡昆道醫師，現任：中國醫藥大學北港附設醫院內科醫療部主任、中國醫藥大學部定副教授、台灣胸腔暨重症專科指導醫師、衛生署疾病管制局結核病諮詢委員。

※備註：本文僅為一般家庭茶飲食譜參考，專業諮詢請洽醫院與專科醫師門診，身體不適者請勿飲用。

【以上摘文選自《飲食決定去濕力》、作者：楊淑媚、蔡昆道、圖文提供：幸福文化出版社】

書名／《飲食決定去濕力》、作者／楊淑媚、蔡昆道、圖／幸福文化提供
書名／《飲食決定去濕力》、作者／楊淑媚、蔡昆道、圖／幸福文化提供

醫師 中國醫藥大學 中醫

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