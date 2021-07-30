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太想去旅行？亞諾表Globetrotter腕表 3D地球神遊中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Globetrotter Gold的橫型拱橋造型十分奪目，並以實心純金打造出，俐落造型。圖 / 亞諾表提供
Globetrotter Gold的橫型拱橋造型十分奪目，並以實心純金打造出，俐落造型。圖 / 亞諾表提供

旅行的意義，不只在時區的切換，更在跨越時空後，風土民情的奇妙體驗。瑞士亞諾表（Arnold&Son）的Globetrotter腕表，原就以獨特的3D立體世界時區設計帶來賞玩之樂，近日品牌更推出「大旅行家世界時區限量珍藏版（Globetrotter Gold）」，藉由夜光塗料，帶來日夜不同的視覺玩趣。

像是一件立體的雕塑作品般，Globetrotter Gold腕表將精細刻畫的陸地與手工微繪湛藍海洋為面盤主視覺，同時45毫米的面盤上則有一座橫向的金色裝飾宛如拱橋般，既固定、也橫跨了地球與時間。與前坐不同，本次腕表特別在時標與海洋處附加以Super-LumiNova夜光塗料。當夜幕低垂、或低光源情況時，面盤將僅顯示當下的時間，並隱隱浮現出海洋輪廓，令人怦然心動。

表廠自製的A&S6022自動上鍊機芯，主基板經珍珠圓點打磨修飾，橋板則經日內瓦放射紋理、手工拋光和倒角打磨，並搭配22紅金自動盤。表款限量28只，訂價約146萬800元，另有精鋼版本。還未能自由自在旅行的時候，先來一只世界時區高級時計，神遊世界吧！

亞諾表（Arnold&Son）推出「大旅行家世界時區限量珍藏版（Globetrotter Gold）」，藉由夜光塗料，帶來日夜不同的視覺玩趣。圖 / 亞諾表提供
亞諾表（Arnold&Son）推出「大旅行家世界時區限量珍藏版（Globetrotter Gold）」，藉由夜光塗料，帶來日夜不同的視覺玩趣。圖 / 亞諾表提供
表廠自製的A&S6022自動上鍊機芯具備日內瓦波紋、珍珠圓點、倒角手工打磨等多重工序，可從透明底蓋盡情欣賞。圖 / 亞諾表提供
表廠自製的A&S6022自動上鍊機芯具備日內瓦波紋、珍珠圓點、倒角手工打磨等多重工序，可從透明底蓋盡情欣賞。圖 / 亞諾表提供
透過表盤內部的金質拱橋裝飾與夜光塗料，Globetrotter Gold腕表帶來宛如在手腕間環遊世界的奇妙體驗。圖 / 亞諾表提供
透過表盤內部的金質拱橋裝飾與夜光塗料，Globetrotter Gold腕表帶來宛如在手腕間環遊世界的奇妙體驗。圖 / 亞諾表提供
Arnold & Son Globetrotter Gold腕表，45mm、自動上鍊機芯、動力儲存45小時、時間與世界時區顯示，限量28只，146萬800元。
Arnold & Son Globetrotter Gold腕表，45mm、自動上鍊機芯、動力儲存45小時、時間與世界時區顯示，限量28只，146萬800元。

時區 腕表 瑞士

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