太想去旅行？亞諾表Globetrotter腕表 3D地球神遊中

旅行的意義，不只在時區的切換，更在跨越時空後，風土民情的奇妙體驗。瑞士亞諾表（Arnold&Son）的Globetrotter腕表，原就以獨特的3D立體世界時區設計帶來賞玩之樂，近日品牌更推出「大旅行家世界時區限量珍藏版（Globetrotter Gold）」，藉由夜光塗料，帶來日夜不同的視覺玩趣。

像是一件立體的雕塑作品般，Globetrotter Gold腕表將精細刻畫的陸地與手工微繪湛藍海洋為面盤主視覺，同時45毫米的面盤上則有一座橫向的金色裝飾宛如拱橋般，既固定、也橫跨了地球與時間。與前坐不同，本次腕表特別在時標與海洋處附加以Super-LumiNova夜光塗料。當夜幕低垂、或低光源情況時，面盤將僅顯示當下的時間，並隱隱浮現出海洋輪廓，令人怦然心動。