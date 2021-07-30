快訊

光時騎士9年重罪：〈港版國安法〉下第一個入獄的香港人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Acer Day今正式開跑 代言人鼓鼓今晚7點半線上暢聊

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全系列Swift輕薄美型筆電是行動商務人士的3C利器，活動期間買指定機種週週抽Apple Watch Series 6。圖／宏碁提供
全系列Swift輕薄美型筆電是行動商務人士的3C利器，活動期間買指定機種週週抽Apple Watch Series 6。圖／宏碁提供

一年一度的「Acer Day」今年轉為線上舉辦，今日活動正式熱烈開跑，將進行為期1個月結合線上線下的優惠活動，並再度邀請創作型唱跳歌手「鼓鼓」成為活動代言人，且將於今晚7點半化身實況主持人，於IG及Acer Taiwan Facebook同步直播，邀約全明星運動會隊友顏佑庭、潘君侖等藝人朋友，與線上民眾一同暢聊、舞技PK，同時以專業的3C店長角色推薦暑期必買科技產品。

今年Acer Day鼓鼓以「Live your world」為主題，創作「我就是我 ace your day」歌曲及音樂影片，傳達無論身處何種處境，大家都要能活出自己的人生，正面積極向前邁進，鼓鼓並拍攝專屬的舞蹈表演，邀請大家透過活動官網（https://acerland.acer.com.tw/activity/page/125）一同尬舞同樂。

除了鼓鼓，這次活動還邀集4位知名網紅接力於IG及Acer Taiwan Facebook線上開播，8月2日這群人董仔、8月3日JOJO啾啾、8月9日牛牛妹、8月10日可凡，分享疫情下的心路歷程及在家工作的3C使用心得，與民眾線上安全群聚暢聊一夏。

直播連結：https://www.facebook.com/AcerTaiwan/live_videos/

Acer Swift EVO系列Swift 3及5，具全金屬機身，經過Intel Evo平台認證，建議售價34,900～45,900元。圖／宏碁提供
Acer Swift EVO系列Swift 3及5，具全金屬機身，經過Intel Evo平台認證，建議售價34,900～45,900元。圖／宏碁提供
2021 Acer Day 7月30日正式開跑，再度邀請「創作型唱跳歌手鼓鼓」成為活動代言人。圖／宏碁提供
2021 Acer Day 7月30日正式開跑，再度邀請「創作型唱跳歌手鼓鼓」成為活動代言人。圖／宏碁提供

直播 3C 在家工作

延伸閱讀

降級第一個周末！ 真人版美人魚現身「遠雄海洋公園」

Facebook營收大漲 但預期將因為蘋果新隱私政策影響下滑

【直播預告】追劇不悲劇！3招伸展房腰痠背痛

全台首座數位音樂廳8月啟用 國台交首場直播原民美聲

相關新聞

STANLEY X 星巴克聯名來了！8款商品8月4日開賣

沁透綠意將是今夏最美顏色。星巴克最受歡迎的聯名商品之一，與STANLEY的聯名系列即將登場，以清新雅致的薄荷綠漸層為主色...

日本超模比基尼迎夏季 性感兼具高級感秘訣在這

夏季是屬於陽光沙灘和戲水的季節。日本超模森星（Hikari Mori）、富永愛（Ai Tominaga），近日不約而同都...

悶熱酷暑煩躁又無力！中醫師教你泡出適合夏天的茶

悶熱的酷暑，讓人全身無力又好煩躁，來看專業中醫師夏日都喝什麼茶吧。運用天然食材製作好方便，午後簡單泡上一小壺，屬於夏日微...

太想去旅行？亞諾表Globetrotter腕表 3D地球神遊中

旅行的意義，不只在時區的切換，更在跨越時空後，風土民情的奇妙體驗。瑞士亞諾表（Arnold&Son）的Globetrot...

日本人氣健身教練傳授！躺著運動 不需任何器材的提臀法

不用器材、不用出門也能運動提臀！由日本社群人氣健身教練YUTORE設計的簡單肌力訓練，每天5分鐘就「有感」，不需要任何器...

Acer Day今正式開跑 代言人鼓鼓今晚7點半線上暢聊

一年一度的「Acer Day」今年轉為線上舉辦，今日活動正式熱烈開跑，將進行為期1個月結合線上線下的優惠活動，並再度邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。