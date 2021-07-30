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Acer Day今正式開跑 代言人鼓鼓今晚7點半線上暢聊
一年一度的「Acer Day」今年轉為線上舉辦，今日活動正式熱烈開跑，將進行為期1個月結合線上線下的優惠活動，並再度邀請創作型唱跳歌手「鼓鼓」成為活動代言人，且將於今晚7點半化身實況主持人，於IG及Acer Taiwan Facebook同步直播，邀約全明星運動會隊友顏佑庭、潘君侖等藝人朋友，與線上民眾一同暢聊、舞技PK，同時以專業的3C店長角色推薦暑期必買科技產品。
今年Acer Day鼓鼓以「Live your world」為主題，創作「我就是我 ace your day」歌曲及音樂影片，傳達無論身處何種處境，大家都要能活出自己的人生，正面積極向前邁進，鼓鼓並拍攝專屬的舞蹈表演，邀請大家透過活動官網（https://acerland.acer.com.tw/activity/page/125）一同尬舞同樂。
除了鼓鼓，這次活動還邀集4位知名網紅接力於IG及Acer Taiwan Facebook線上開播，8月2日這群人董仔、8月3日JOJO啾啾、8月9日牛牛妹、8月10日可凡，分享疫情下的心路歷程及在家工作的3C使用心得，與民眾線上安全群聚暢聊一夏。
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