「買晶華、送晶英」超值雙城遊 每晚3,600元起

晶華酒店即日起至9月30日，結合集團旗下各家晶英酒店的資源，推出可以分時、分地、自由安排旅遊行程的「晶采雙城假期」優惠住房專案。第一晚在台北晶華酒店享受國際都會風情後，可以再選擇入住礁溪晶泉丰旅、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店或是位於高雄的晶英國際行館另一晚，平均每房每晚最低3,600元。此專案不須連住，行程安排更具彈性。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華國際酒店集團旗下晶英品牌目前有5間飯店，以結合城市及大自然、從北部玩到南部，住宿時間更可從8月彈性使用到明年1月。

專案搭配的礁溪晶泉丰旅，以頂級溫泉飯店的精緻服務、設計感十足的客房，以及北台灣第一座頂樓露天無邊際溫泉泳池吸引眾多國內外旅客朝聖，每間客房也擁有超大獨立景觀湯池，專案價格7,199元起。

喜愛府城美食及文化的民眾可以選擇台南晶英酒店，位於台南市中心區，鄰近小西門商圈，步行即可抵達多個名勝古蹟景點以及知名小吃，專案價格9,999元起。

總是一房難求的太魯閣晶英酒店也入列此次專案選擇，擁有得天獨厚的地理位置、世界級旅遊景點的人文地理元素，也是全台唯一擁抱國家公園峽谷景緻的頂級飯店。20坪大的套房，提供旅客最大器的隱密休憩空間，專案價格19,999元起。

座落於高雄亞洲新灣區的晶英國際行館，則是由御盟集團攜手台、日、德等頂尖設計師，以全行政樓層式的服務以及館內豐富的藝術典藏，成為藝術精品酒店的典範。晶英國際行館更擁有世界唯一榮獲米其林星級肯定的鐵板燒料理UKAI餐廳，以及日本海外授權的第一家「獺祭清酒吧」，專案價格9,999元起。