菸酒管理法規因時制宜？「呱吉」邱威傑網路倡議掀熱潮

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著三級警戒以來，外送外帶已成餐飲因時制宜的變通策略，但你可曾發現：無論在Ubereats、foodpanda等美食外送平台，酒類製品仍因無法確認購買者是否成年因而受法令限制而不得外送，進而對酒吧經營者帶來生計衝擊。台北市議員「呱吉」邱威傑前日7月28日時，在「公共政策網路參與平台」因而提案，呼籲修正《菸酒管理法》第三十條、開放網路賣酒，進而引發網路使用者熱烈討論。

提案中提及，現行《菸酒管理法》的本意是為避免未成年買酒，但開放網路販賣不等同未成年人就可輕易買到，同時再舉例2016年時根據財政部調查，包含17個國家與美國多數省州都採輔以管制機制的方式開放，因此建議修正法條、並參考各國作法予以開放。

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其中贊成論點者留言包含認為「菸酒法是2000年制定的...時代不一樣了，應該要適時修正法律與時俱進」、「支持網路賣酒，只要將認證滿18歲年齡機制做好做滿即可...別再讓19世紀英國的『紅旗法案』再次重演」。

此外也有網路使用者認為，「手機的時代早就來臨，酒類是高單價產品，在身分資料審核部分，可以有更嚴謹的措施」，以及「在意酒品可近性高，更應該反過來支持網路可賣酒甚至網路才可賣酒。要求身分驗證機制的線上通路，絕對會比超商賣場的買酒門檻更高...」至截稿為止，目前「贊成論點」已有71則留言、「其他想法」則有9則留言；已附議次數為2110，尚需2890個附議，附議期限倒數則為59日。

而即便台灣疫情逐漸趨緩，但口罩已成生活中的新日常，人們勢必要與疫情共存、調整生活型態。「酒吧」的經營樣態早已和30年前、傳統認知的「酒店」大不同相同。疫情以來，酒吧經營者也努力透過添增餐飲品項、與外送平台合作、異業結盟、開發新產品等多種行銷策略灌注經營新活水。法規原本的立意良善、但隨著網路使用普及、數位認證的技術提昇，如何順應時代潮流、滿足現實營運條件，確實有待凝聚公眾意見、值得做出改變。